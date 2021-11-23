«Локомотив» подал в КДК апелляцию на удаление Мурило в матче с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что «Локомотив» обратился с просьбой аннулировать удаление защитника Мурило, полученное во время игры 15-го тура РПЛ против «Ахмата».
«Мы получили письмо от «Локомотива» об отмене красной карточки. Мы готовим документы для того, чтобы экспертно-судейская комиссия дала свое заключение», – сказал Григорьянц.
- «Локомотив» проиграл дома «Ахмату» со счетом 1:2.
- Мурило удалили на 34-й минуте матча.
- Встречу обслуживал Сергей Иванов.
Источник: «Матч ТВ»