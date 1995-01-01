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    «Локомотив» подал в КДК апелляцию на удаление Мурило в матче с «Ахматом»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что «Локомотив» обратился с просьбой аннулировать удаление защитника Мурило, полученное во время игры 15-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Мы получили письмо от «Локомотива» об отмене красной карточки. Мы готовим документы для того, чтобы экспертно-судейская комиссия дала свое заключение», – сказал Григорьянц.

    • «Локомотив» проиграл дома «Ахмату» со счетом 1:2.
    • Мурило удалили на 34-й минуте матча.
    • Встречу обслуживал Сергей Иванов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5417

      maygli 1 минуту назад

      Карточку отменят, а счёт останется.

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