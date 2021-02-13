Агент: «Я не знаю о намерении «Локомотива» продать Мурило»

Лукас Минейро, агент защитника «Локомотива» Мурило, отреагировал на информацию о планах клуба выгодно продать его клиента во время летнего трансферного окна.
«Я не знаю о намерении клуба продать Мурило летом. И должны ли они говорить? Моя коммерческая работа не зависит от того, хочет ли клуб его продать или нет», – сказал агент.
- Бразилец выступает за «Локо» с 2019 года.
- В текущем сезоне в его активе два гола в 24 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»