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  • Судья Федотов: «Удаление Мурило в матче с «Ахматом» выдумано»

Судья Федотов: «Удаление Мурило в матче с «Ахматом» выдумано»

20 ноября 2021, 17:42
6

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение Сергея Иванова удалить защитника «Локомотива» Мурило в матче 15-го тура против «Ахмата». На 35-й минуте бразильцу была показана прямая красная карточка.

«Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жeлтую карточку.

Почему не полез VAR? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Серкейра Мурило Федотов Игорь Иванов Cергей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1637423060
два тут мутяка на ветке опять Зенит, винят а всё проще не надо было РЖД увольнять настоящего тренера и обнемчуриваться команде приглашая всяких пришлых и физруков вот теперь пожинайте плоды
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житель СПб
1637423642
Чуть сомневался в судейском решении, но после появления здесь г-на Ф. понял - все было сделано правильно. А г. Ф. - удивительное существо! Не исключаю, что ему платят за подогрев обсуждения, чтобы он специально писал то, что противоречит правилам.
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semm
1637425226
А может быть: там в кабинке ВАР Рамзан с кинжалом был? - просто судья тупо сглупил, не разобрался до конца - спорный штрафной, зато гол - красавчик
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Паровоз888
1637435237
Иванов - тварина!!!
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