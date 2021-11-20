Судья Федотов: «Удаление Мурило в матче с «Ахматом» выдумано»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение Сергея Иванова удалить защитника «Локомотива» Мурило в матче 15-го тура против «Ахмата». На 35-й минуте бразильцу была показана прямая красная карточка.

«Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жeлтую карточку.

Почему не полез VAR? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре», – сказал Федотов.