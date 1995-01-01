Судья Федотов: «Удаление Мурило в матче с «Ахматом» выдумано»

Чуть сомневался в судейском решении, но после появления здесь г-на Ф. понял - все было сделано правильно. А г. Ф. - удивительное существо! Не исключаю, что ему платят за подогрев обсуждения, чтобы он специально писал то, что противоречит правилам.
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение Сергея Иванова удалить защитника «Локомотива» Мурило в матче 15-го тура против «Ахмата». На 35-й минуте бразильцу была показана прямая красная карточка.
«Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жeлтую карточку.
Почему не полез VAR? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре», – сказал Федотов.
- За фол Мурило был назначен штрафной, реализованный Даниилом Уткиным, принадлежащим «Краснодару».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- «Ахмат» в случае победы поднимется на 8-е место.
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