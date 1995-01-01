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    Судья Федотов: «Удаление Мурило в матче с «Ахматом» выдумано»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение Сергея Иванова удалить защитника «Локомотива» Мурило в матче 15-го тура против «Ахмата». На 35-й минуте бразильцу была показана прямая красная карточка.

    «Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жeлтую карточку.

    Почему не полез VAR? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12350

      житель СПб 26 секунд назад

      Чуть сомневался в судейском решении, но после появления здесь г-на Ф. понял - все было сделано правильно. А г. Ф. - удивительное существо! Не исключаю, что ему платят за подогрев обсуждения, чтобы он специально писал то, что противоречит правилам.

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      Рейтинг: +14998

      Garrincha58 10 минут назад

      два тут мутяка на ветке опять Зенит, винят а всё проще не надо было РЖД увольнять настоящего тренера и обнемчуриваться команде приглашая всяких пришлых и физруков вот теперь пожинайте плоды

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      Рейтинг: +66

      Болотные 37 минут назад

      ГаСпромовский админресурс захотел, что бы по итогам сезона в следующей лч обосрались два его детища: вонючая педикулезная бомжарня (им непривыкать) и сочи.

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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 1 час назад

      Я же говорил послушайте специалиста

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