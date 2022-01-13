Семин – о продаже Мурило: «Для «Локомотива» это потеря. Не вижу, чем он хуже Едвая»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из клуба защитника Мурило.

Бразильца выкупил «Палмейрас».

Сумма трансфера – 2,2 миллиона евро.

– За тот период, что он находился в «Локомотиве», бразилец, конечно прибавил. Причем по всем показателям. Он еще довольно молод. Но отпускать его сейчас...

Я этого не совсем понимаю. Мурило конкурентоспособен, один из ведущих центральных защитников «Локо».

– Но ведь он приходил в команду без вашего одобрения.

– Это уже не важно. Да, пришел без моего одобрения. Однако периодически у меня играл. На первом этапе Мурило действительно допускал довольно серьезные ошибки в плане расположения внутри штрафной после передач с фланга.

Он все время смотрел на мяч, это его сильно отвлекало. Но со временем бразилец прибавил. Сейчас, перейдя в «Палмейрас», думаю, заявит о себе в полную силу. У него очень хорошие физические данные. Головой здорово играет, многих превосходит по этому показателю в РПЛ.

И потом – ему пока 24 года. Говорили же, что продадут его за совсем другие деньги. А сейчас пишут иное. Вот этого я не понимаю.

В общем, считаю, при мне Мурило начал прогрессировать в каких-то компонентах, а сейчас вышел на свой пик. Не зря же бразильцы его назад забрали, выкупили. Так что для «Локомотива» это потеря. Не вижу, чем он хуже Едвая. При этом бразилец перспективнее.