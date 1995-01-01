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    Семин – о продаже Мурило: «Для «Локомотива» это потеря. Не вижу, чем он хуже Едвая»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из клуба защитника Мурило.

    • Бразильца выкупил «Палмейрас».
    • Сумма трансфера – 2,2 миллиона евро.

    – За тот период, что он находился в «Локомотиве», бразилец, конечно прибавил. Причем по всем показателям. Он еще довольно молод. Но отпускать его сейчас...

    Я этого не совсем понимаю. Мурило конкурентоспособен, один из ведущих центральных защитников «Локо».

    – Но ведь он приходил в команду без вашего одобрения.

    – Это уже не важно. Да, пришел без моего одобрения. Однако периодически у меня играл. На первом этапе Мурило действительно допускал довольно серьезные ошибки в плане расположения внутри штрафной после передач с фланга.

    Он все время смотрел на мяч, это его сильно отвлекало. Но со временем бразилец прибавил. Сейчас, перейдя в «Палмейрас», думаю, заявит о себе в полную силу. У него очень хорошие физические данные. Головой здорово играет, многих превосходит по этому показателю в РПЛ.

    И потом – ему пока 24 года. Говорили же, что продадут его за совсем другие деньги. А сейчас пишут иное. Вот этого я не понимаю.

    В общем, считаю, при мне Мурило начал прогрессировать в каких-то компонентах, а сейчас вышел на свой пик. Не зря же бразильцы его назад забрали, выкупили. Так что для «Локомотива» это потеря. Не вижу, чем он хуже Едвая. При этом бразилец перспективнее.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15650

      Garrincha58 4 минуты назад

      не видишь а новый тренер видит а скорее всего там правит не тренер а дельцы по перепродажам

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