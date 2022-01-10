«Локомотив» продаст Мурило «Палмейрасу» за 2,5 миллиона (UOL Esporte)

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Защитник «Локомотива» Мурило в скором времени покинет московский клуб.
О трансфере 24-летнего футболиста договорился «Палмейрас».
Бразильский клуб заплатит 2,5 миллиона долларов за 80 процентов экономических прав на игрока.
- Мурило выступал за «Локо» с 2019 года.
- Его купили за 2,5 миллиона евро у «Крузейро».
- В текущем сезоне в активе игрока 1 ассист в 9 матчах.