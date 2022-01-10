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    «Локомотив» продаст Мурило «Палмейрасу» за 2,5 миллиона (UOL Esporte)

    Защитник «Локомотива» Мурило в скором времени покинет московский клуб.

    О трансфере 24-летнего футболиста договорился «Палмейрас».

    Бразильский клуб заплатит 2,5 миллиона долларов за 80 процентов экономических прав на игрока.

    • Мурило выступал за «Локо» с 2019 года.
    • Его купили за 2,5 миллиона евро у «Крузейро».
    • В текущем сезоне в активе игрока 1 ассист в 9 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: UOL Esporte

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    Сегодня, 00:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      uioh678 36 секунд назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +3690

      PAREVG. 9 минут назад

      Попутного ветра в ж-опу, флаг в руки и барабан на шею.
      Отвезите его на Арбат, пусть купит ушанку, матрешку, водку, посадите в самолет, и до встречи, но, только не в Локо...

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