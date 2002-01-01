«Локомотив» может продать Мурило в Примеру или Серию А и продлить контракт с Чорлукой

Чорлука был хорош с Атлетико...
Футболист «Локомотива» Мурило привлек внимание европейских клубов. Речь идет о Примере и Серии А.
«Мурило на хорошем счeту. Если будет предложение, «Локомотив» может серьeзно рассмотреть возможность продажи бразильца. В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон», – сказал источник «Чемпионата».
- Мурило купили в прошлом году за 2,5 миллиона евро.
- Игрок провел за «Локомотив» 52 матча, забил гол.
- Контракт Чорлуки истекает летом.