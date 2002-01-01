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    «Локомотив» может продать Мурило в Примеру или Серию А и продлить контракт с Чорлукой

    Футболист «Локомотива» Мурило привлек внимание европейских клубов. Речь идет о Примере и Серии А.

    «Мурило на хорошем счeту. Если будет предложение, «Локомотив» может серьeзно рассмотреть возможность продажи бразильца. В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон», – сказал источник «Чемпионата».

    • Мурило купили в прошлом году за 2,5 миллиона евро.
    • Игрок провел за «Локомотив» 52 матча, забил гол.
    • Контракт Чорлуки истекает летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4401

      SPACE TRUCKIN 37 минут назад

      Чорлука был хорош с Атлетико...

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