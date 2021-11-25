ЭСК признала ошибочным удаление Мурило в матче с «Ахматом». Ранее КДК отменил его красную

ЭСК РФС признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Мурило в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

Ранее КДК РФС отменил красную карточку Мурило, сославшись на решение ЭСК.

«Судья ошибочно удалил с поля игрока «Локомотива» Мурило на 35-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, если по мнению арбитра в данном игровом эпизоде со стороны игрока «Локомотива» Мурило совершается нарушение правил игры, выраженное в задержке соперника рукой, то это нарушение является срывом перспективной атаки, а не лишением соперника явной возможности забить гол, так как мяч направлен в сторону углового флага, а не к воротам, и у атакующего игрока «Ахмата» мяч не находится под контролем.

VAR обязан вмешаться и предложить судье видеопросмотр, поскольку обладает подтверждением того, что соблюдены не все обязательные критерии, связанные с лишением соперника явной возможности забить гол», – сообщает пресс-служба РФС.