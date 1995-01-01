Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    ЭСК признала ошибочным удаление Мурило в матче с «Ахматом». Ранее КДК отменил его красную

    ЭСК РФС признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Мурило в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

    Ранее КДК РФС отменил красную карточку Мурило, сославшись на решение ЭСК.

    «Судья ошибочно удалил с поля игрока «Локомотива» Мурило на 35-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что, если по мнению арбитра в данном игровом эпизоде со стороны игрока «Локомотива» Мурило совершается нарушение правил игры, выраженное в задержке соперника рукой, то это нарушение является срывом перспективной атаки, а не лишением соперника явной возможности забить гол, так как мяч направлен в сторону углового флага, а не к воротам, и у атакующего игрока «Ахмата» мяч не находится под контролем.

    VAR обязан вмешаться и предложить судье видеопросмотр, поскольку обладает подтверждением того, что соблюдены не все обязательные критерии, связанные с лишением соперника явной возможности забить гол», – сообщает пресс-служба РФС.

    • «Локомотив» проиграл дома «Ахмату» со счетом 1:2.
    • Мурило удалили на 34-й минуте матча.
    • Встречу обслуживал Сергей Иванов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91461
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68210
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru