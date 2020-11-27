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    Агент – об интересе к Мурило со стороны испанских и итальянских клубов: «А вы сомневались? Он может уйти из «Локомотива» зимой»

    Лукас Минейро, агент защитника «Локомотива» Мурило, подтвердил, что на его клиента претендуют другие клубы.

    Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе к бразильцу со стороны клубов из Примеры и Серии А.

    «А вы сомневались? Сейчас многие клубы звонят и хотят информации. Если для обеих сторон нарисуют хорошее предложение, то Мурило может уйти из «Локомотива» зимой. Почему бы и нет?» – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Мурило – 2,5 миллиона евро.
    • Центрбек выступает за «Локомотив» с лета 2019 года.
    • В его активе один гол в 52 матчах.

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    Источник: Sport24

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