Агент – об интересе к Мурило со стороны испанских и итальянских клубов: «А вы сомневались? Он может уйти из «Локомотива» зимой»

Лукас Минейро, агент защитника «Локомотива» Мурило, подтвердил, что на его клиента претендуют другие клубы.
Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе к бразильцу со стороны клубов из Примеры и Серии А.
«А вы сомневались? Сейчас многие клубы звонят и хотят информации. Если для обеих сторон нарисуют хорошее предложение, то Мурило может уйти из «Локомотива» зимой. Почему бы и нет?» – сказал агент.
- Рыночная стоимость Мурило – 2,5 миллиона евро.
- Центрбек выступает за «Локомотив» с лета 2019 года.
- В его активе один гол в 52 матчах.
Источник: Sport24