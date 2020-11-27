Агент – об интересе к Мурило со стороны испанских и итальянских клубов: «А вы сомневались? Он может уйти из «Локомотива» зимой»

Лукас Минейро, агент защитника «Локомотива» Мурило, подтвердил, что на его клиента претендуют другие клубы.

Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе к бразильцу со стороны клубов из Примеры и Серии А.

«А вы сомневались? Сейчас многие клубы звонят и хотят информации. Если для обеих сторон нарисуют хорошее предложение, то Мурило может уйти из «Локомотива» зимой. Почему бы и нет?» – сказал агент.