Максименко, Крал и Заболотный – в символической сборной десятого тура РПЛ по версии Opta

Опубликована символическая сборная десятого тура российской Премьер-лиги по версии Opta.
В нее вошли три игрока из «Динамо», по два – из ЦСКА, «Сочи» и «Спартака», по одному – из «Локомотива» и «Ростова».
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).
Защитники: Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА), Мурило («Локомотив»), Иван Ордец («Динамо»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Даниил Лесовой («Динамо»), Артур Юсупов («Сочи»), Алекс Крал («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»).
Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Антон Заболотный («Сочи»).
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Источник: «Матч Премьер»