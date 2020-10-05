Максименко, Крал и Заболотный – в символической сборной десятого тура РПЛ по версии Opta

Опубликована символическая сборная десятого тура российской Премьер-лиги по версии Opta.

В нее вошли три игрока из «Динамо», по два – из ЦСКА, «Сочи» и «Спартака», по одному – из «Локомотива» и «Ростова».

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА), Мурило («Локомотив»), Иван Ордец («Динамо»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Даниил Лесовой («Динамо»), Артур Юсупов («Сочи»), Алекс Крал («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Антон Заболотный («Сочи»).