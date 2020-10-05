Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Максименко, Крал и Заболотный – в символической сборной десятого тура РПЛ по версии Opta

    Опубликована символическая сборная десятого тура российской Премьер-лиги по версии Opta.

    В нее вошли три игрока из «Динамо», по два – из ЦСКА, «Сочи» и «Спартака», по одному – из «Локомотива» и «Ростова».

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

    Защитники: Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА), Мурило («Локомотив»), Иван Ордец («Динамо»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Даниил Лесовой («Динамо»), Артур Юсупов («Сочи»), Алекс Крал («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»).

    Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Антон Заболотный («Сочи»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч Премьер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2029

      _Marqella_ 1 минуту назад

      Ионова зачем то запихнули...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79600
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru