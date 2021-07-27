Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Смолова, Мурило и Миранчука

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» нескольких футболистов стартового состава команды, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Цорн предлагал приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.

«Цорн предложил этих игроков руководству «Краснодара» несколько дней назад. Конкретных решений принято не было», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».

Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.

Зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч евро в год.

Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»