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  • Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Смолова, Мурило и Миранчука

Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Смолова, Мурило и Миранчука

27 июля 2021, 20:37
19

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» нескольких футболистов стартового состава команды, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Цорн предлагал приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.

«Цорн предложил этих игроков руководству «Краснодара» несколько дней назад. Конкретных решений принято не было», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
  • Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.
  • Зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч евро в год.

Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Смолов Федор Миранчук Антон Баринов Дмитрий Серкейра Мурило Цорн Томас
Комментарии (19)
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R_a_i_n
1627408360
Наверно клиенты его?? Начинаются серые схемы))
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Fusballer
1627409603
Цорн менеджером по продажам устроился, холодные звонки совершает.
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derrik2000
1627413127
Не, всё таки правильно, что его из Спартака ТУРНУЛИ! От Зе Луиша избавился, от Адриано - тоже... Ладно, Фернандо, что называется. "разжирел на русских харчах", НО ОТ ЗЕ ЛУИША И ЛУИША АДРИАНО зачем было избавляться??? Эти двое, что сейчас в Спартаке, лишь на чть-чуть приближаются к паре Зе - Адриано в плане эффективности. О Соболеве так вообще молчу... Цорну, смотрю, всё равно, КОГО или ЧТО продавать. Главное для него - процесс продажи и, естественно, навар.
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кран
1627414158
Волк в овечей шкуре!!! Лишь бы бабла себе нарубить...
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Plyash
1627415051
Друзей у Цорна выше крыши,и всё идёт к тому,что пристрелят его скоро,не иначе.
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JTherry
1627418064
значит Цорн скоро в Локо Акмурзина и Баду затащит... а начиналось все с предложения о сносе стадиона, а оно вон как пошло...(
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PAREVG.
1627420174
Хрень все это, если Баринов Миранчук и Федя чего-то стоят, то Мурило, нахрен никому не нужен, даже даром. Он настолько хороший защитник, что от него собственные ворота защищать надо...
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Дедуктор
1627453386
Цорн грамотно бизнес ведет. Шустро поиметь бапки и - в Берлин. Не Чубайс, конечно, по масштабу. Но, тем не менее.
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zigbert
1627458706
От продажи Мурило да и того же Смолова Локомотив не пострадает.
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portero
1627477732
Федю точно не надо, а почему у Локо такая распродажа??? что совсем с РПЛ решили завязать, а зачем немцев (оптимизаторов) брали на большие бабки?
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