Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Смолова, Мурило и Миранчука

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» нескольких футболистов стартового состава команды, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, Цорн предлагал приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.
«Цорн предложил этих игроков руководству «Краснодара» несколько дней назад. Конкретных решений принято не было», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
- Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.
- Зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч евро в год.
Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»
Источник: «Чемпионат»