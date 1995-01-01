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    Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Смолова, Мурило и Миранчука

    Технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» нескольких футболистов стартового состава команды, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, Цорн предлагал приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.

    «Цорн предложил этих игроков руководству «Краснодара» несколько дней назад. Конкретных решений принято не было», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    • Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
    • Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.
    • Зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч евро в год.

    Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6863

      playsh 11 минут назад

      Друзей у Цорна выше крыши,и всё идёт к тому,что пристрелят его скоро,не иначе.

      0
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      Рейтинг: +635

      кран 25 минут назад

      Волк в овечей шкуре!!!
      Лишь бы бабла себе нарубить...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3961

      TOMSON 26 минут назад

      Цорна похоже нанимают для распродажи состава и соответсвенно его полного обновления. Вот только в Спартаке он распродал лидеров и закупил «перспективных» и ушёл в минус.

      1
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      Рейтинг: +15982

      derrik2000 43 минуты назад

      Не, всё таки правильно, что его из Спартака ТУРНУЛИ!
      От Зе Луиша избавился, от Адриано - тоже...
      Ладно, Фернандо, что называется. "разжирел на русских харчах", НО ОТ ЗЕ ЛУИША И ЛУИША АДРИАНО зачем было избавляться???
      Эти двое, что сейчас в Спартаке, лишь на чть-чуть приближаются к паре Зе - Адриано в плане эффективности.
      О Соболеве так вообще молчу...

      Цорну, смотрю, всё равно, КОГО или ЧТО продавать.
      Главное для него - процесс продажи и, естественно, навар.

      1
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      Рейтинг: +6476

      Рубинище 1 час назад

      Смолов староват и доигрывает, Миранчук так и не оправдал ожидания-топчется на месте всё, с ними понятно. а Баринова то зачем?

      0
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      Рейтинг: +219

      Forvard47 > Рубинище 1 час назад

      Миранчука и Смолова бы нам, Смолов бы смог составить конкуренцию деспоту... а Миранчук это паспорт который смог бы усилить полузащиту да и у Слуцкого мог бы раскрыться перспективы та есть у него

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      Рейтинг: +6004

      Fusballer 1 час назад

      Цорн менеджером по продажам устроился, холодные звонки совершает.

      3
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      Рейтинг: +901

      R_a_i_n 2 часа назад

      Наверно клиенты его?? Начинаются серые схемы))

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