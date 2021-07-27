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  • Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»

Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»

27 июля 2021, 20:05
9

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил о том, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести нескольких футболистов стартового состава.

«В «Локомотиве» происходит что-то удивительное.

По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло, Дмитрий Живоглядов.

К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.

Что это значит, мне непонятно. Либо у «Локомотива» серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента – то есть, Ральфа Рангника. Либо эта идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке».

Впрочем, официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил», – написал Арустамян в телеграме.

  • Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
  • Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.
  • Зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч евро в год.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Живоглядов Дмитрий Крыховяк Гжегож Миранчук Антон Баринов Дмитрий Пабло Арустамян Нобель Цорн Томас
Комментарии (9)
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житель СПб
1627405867
Просто охренеть! Нанес огромный вред одному клубу, теперь разваливает другой... Может, Зениту Смоловым заинтересоваться?
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Sedoi_Goblin
1627409421
Немчура решила пустить "Локомотив" под откос??? Вот уроды...
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кран
1627414220
Гоните его подальше!!!
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JTherry
1627415659
"активы" Локо пошли с молотка... если этих игроков продать, кто играть-то будет?
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serglider
1627417280
Все распродать, срубить бабла и... слинять))) В 90-е так почти всю промышленность бывшего СССР слили в унитаз гайдаро-чубайсовские "эффективные" менеджеры... под песнопения "мы сделаем Россию великой и передовой промышленноразвитой страной))) А что там вещал Цорн? Локо выиграет еврокубок в ближайшие 3-5 лет)))
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Hektor 84
1627494158
А зачем в конце статьи писать зарплату Цорна? Какое нам дело до его денег? Новостники днище и провокаторы!!!
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