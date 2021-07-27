Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил о том, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести нескольких футболистов стартового состава.

«В «Локомотиве» происходит что-то удивительное.

По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло, Дмитрий Живоглядов.

К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.

Что это значит, мне непонятно. Либо у «Локомотива» серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента – то есть, Ральфа Рангника. Либо эта идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке».

Впрочем, официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил», – написал Арустамян в телеграме.