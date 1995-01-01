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    Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил о том, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести нескольких футболистов стартового состава.

    «В «Локомотиве» происходит что-то удивительное.

    По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло, Дмитрий Живоглядов.

    К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.

    Что это значит, мне непонятно. Либо у «Локомотива» серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента – то есть, Ральфа Рангника. Либо эта идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке».

    Впрочем, официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил», – написал Арустамян в телеграме.

    • Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
    • Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.
    • Зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч евро в год.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 20:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8492

      житель СПб 12 минут назад

      Просто охренеть! Нанес огромный вред одному клубу, теперь разваливает другой... Может, Зениту Смоловым заинтересоваться?

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      ...
      Рейтинг: +19449

      vladimir-7 > житель СПб 4 минуты назад

      Зачем нужен какой-то Смолов, а вот интерес к Баринову понятен,
      если он есть. Но, что творит Цорн (если это правда), вот, это не
      укладывается в голове, без разъяснений.

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