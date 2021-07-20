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    «РБ-Спорт»: зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч в год

    Стало известно, сколько будет зарабатывать новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн.

    По информации «РБ-Спорт», годовой оклад функционера составит около 400 тысяч евро.

    Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский клуб будет тратить на зарплаты Цорна и других помощников руководителя по спорту и развитию Ральфа Рангника миллион евро в год.

    • Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
    • Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    20.07.2021 13:40
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      На откатах доберет до лямчика.

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      Рейтинг: +49346

      portero 9 часов назад

      Нашли халявную работу, неуж-то за откаты такая работа даётся, странно что его опять подписали, мафия какая-то.

      1
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      Рейтинг: +8218

      житель СПб 11 часов назад

      Ну вот и понятно, почему тарифы на жд транспорт растут постоянно... А как же!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2297

      Mister_Tomsk > житель СПб 9 часов назад

      епта тоже самое можно сказать про газ, только подключаешь, он копейки стоит, год проходит его цена в 3 раза поднимается, так что бомжары молчали бы.

      0
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 11 часов назад

      Цорн годик побудет (по ворует) в Локомотиве, который опомнится, расторгнет контракт с Цорном, заплатит за пару лет неустойку ему
      и довольный Цорн уедет домой.

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      Рейтинг: +853

      Andrew01 12 часов назад

      Я думал сначала рублей, нормальная зарплата для нашей страны, а тут оказалось евро....

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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > Andrew01 11 часов назад

      Такая (нормальная) зарплата в условном Тамбове, а вот в
      Локомотиве (РЖД) другая нормальная заплата и Цорн, это
      хорошо изучил, когда был у Федуна.

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      Рейтинг: +11095

      ilichkadr 12 часов назад

      То тут что грамм, то там что грамм на то оно и утро....

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      Рейтинг: +500

      99-й 13 часов назад

      рублей было б уместнее

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      Рейтинг: +24100

      Боцман59rus 13 часов назад

      - курочка по зернышку Цорн, Цорн ...и уже Топматьего манагер, не покидая москвабад)))

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      Рейтинг: +2413

      Иван Петров 1986 13 часов назад

      Не плохая зарплата. А сколько он еще сопрет, не знает никто, даже он сам пока.

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      Рейтинг: +614

      SanInstructor 14 часов назад

      на чужих ошибках не учатся...

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