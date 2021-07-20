«РБ-Спорт»: зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн.

По информации «РБ-Спорт», годовой оклад функционера составит около 400 тысяч евро.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский клуб будет тратить на зарплаты Цорна и других помощников руководителя по спорту и развитию Ральфа Рангника миллион евро в год.