«РБ-Спорт»: зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч в год

На откатах доберет до лямчика.
Стало известно, сколько будет зарабатывать новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн.
По информации «РБ-Спорт», годовой оклад функционера составит около 400 тысяч евро.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский клуб будет тратить на зарплаты Цорна и других помощников руководителя по спорту и развитию Ральфа Рангника миллион евро в год.
- Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
- Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.