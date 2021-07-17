«Чемпионат»: «Локомотив» будет тратить на Рангника и Цорна 5,5 миллиона в год

Стали известны финансовые подробности работы Ральфа Рангника и Томаса Цорна в «Локомотиве». Первый возглавляет спортивный департамент, второй занимает пост технического директора.

«Общая затрата на зарплаты Рангника и его помощников – 5,5 миллиона евро в год. 4,5 миллиона евро в год будет получать сам немец, ещe миллион евро уйдет на его помощников, включая Цорна. Если клуб захочет расторгнуть досрочно с ними контракты, то будет обязан выплатить всю зарплату до конца трудового договора», – сообщил источник.

Сроки контрактов Рангника и Цорна – 3 года.

Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.

Сезон РПЛ стартует 23 июля.

«Локомотив» назначил Цорна на пост технического директора. Ранее он работал генеральным директором «Спартака»

Цорн присутствует на матче «Зенит» – «Локомотив». Сообщалось, что он станет директором москвичей