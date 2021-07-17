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    «Чемпионат»: «Локомотив» будет тратить на Рангника и Цорна 5,5 миллиона в год

    Стали известны финансовые подробности работы Ральфа Рангника и Томаса Цорна в «Локомотиве». Первый возглавляет спортивный департамент, второй занимает пост технического директора.

    «Общая затрата на зарплаты Рангника и его помощников – 5,5 миллиона евро в год. 4,5 миллиона евро в год будет получать сам немец, ещe миллион евро уйдет на его помощников, включая Цорна. Если клуб захочет расторгнуть досрочно с ними контракты, то будет обязан выплатить всю зарплату до конца трудового договора», – сообщил источник.

    • Сроки контрактов Рангника и Цорна – 3 года.
    • Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

    «Локомотив» назначил Цорна на пост технического директора. Ранее он работал генеральным директором «Спартака»

    Цорн присутствует на матче «Зенит» – «Локомотив». Сообщалось, что он станет директором москвичей

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.07.2021 23:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 3 часа назад

      И кто говорит что у нас страна нищая? Вот кому-то какие зарплаты платят!!!

      Почем электрички будут?

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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 3 часа назад

      Жалко что я не немец!!!

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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 5 часов назад

      ужас! деньги как мусор и главное за что? Так же эти РФСники наверное лямов 10-15 отвалят голландцам за чушь несусветную..... конечно в России бабла навалом, но только не для русских

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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 часов назад

      Это нормально. Копейки на фоне будущих результатов!

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 17 часов назад

      Зарплаты у руководства хорошие, значит быть Локо в этом году Чемпионом!

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