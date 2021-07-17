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  • «Локомотив» назначил Цорна на пост технического директора. Ранее он работал генеральным директором «Спартака»

«Локомотив» назначил Цорна на пост технического директора. Ранее он работал генеральным директором «Спартака»

17 июля 2021, 22:02
14

Томас Цорн теперь работает в «Локомотиве». Информацию подтвердил директор клуба по коммуникациям Александр Бедарев.

«Должность Цорна – технический директор. Функционал? Обширный», – сказал Бедарев после поражения «Локомотива» от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России.

  • «Локомотив» в прошлом сезоне занял 3-е место в РПЛ и выиграл Кубок России.
  • Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Цорн присутствует на матче «Зенит» – «Локомотив». Сообщалось, что он станет директором москвичей

Источник: телеграм-канал «Крысева»
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (14)
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ilichkadr
1626549893
Папаша рулит. Не ровен час, Цорн окажется у коней или ментов...
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JTherry
1626549948
скоро Цорн в Локо Баду и Акмурзина приведет, "недорого", всего за 60 тысяч евро в месяц...каждому)
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Иван Петров 1986
1626550999
Зачем же вы этого ворюгу к себе взяли.
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Fusballer
1626551273
Всё закономерно. В Спартаке порботал на славу, а теперь и в Локо.
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житель СПб
1626551896
Да что вообще у них там творится? Спартак изгадил, и вот теперь - в Локо взяли? Как такое в принципе возможно?!
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JTherry
1626552532
общие затраты клуба на Рангника и его помощников, включая Цорна, составят 5,5 млн. евро в год, 4,5 миллиона будет получать сам немец, ещё миллион евро поделит между собой Цорн и оставшиеся помощники...
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zigbert
1626612276
Без работы не остался. Может теперь в Локомотиве сумеет сделать что то на благо команды.
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житель СПб
1626624004
Такое впечатление, что справиться со всем этим можно только с помощью огнемета (печальная аллегория).. Или, говоря более корректно - с помощью правоохранительных органов. А вот почему они молчат - учитывая, что и в том, и в другом случае - деньги народные - это удивительно.
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