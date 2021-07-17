«Локомотив» назначил Цорна на пост технического директора. Ранее он работал генеральным директором «Спартака»

Без работы не остался. Может теперь в Локомотиве сумеет сделать что то на благо команды.
Томас Цорн теперь работает в «Локомотиве». Информацию подтвердил директор клуба по коммуникациям Александр Бедарев.
«Должность Цорна – технический директор. Функционал? Обширный», – сказал Бедарев после поражения «Локомотива» от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России.
- «Локомотив» в прошлом сезоне занял 3-е место в РПЛ и выиграл Кубок России.
- Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.
Цорн присутствует на матче «Зенит» – «Локомотив». Сообщалось, что он станет директором москвичей