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    «Локомотив» назначил Цорна на пост технического директора. Ранее он работал генеральным директором «Спартака»

    Томас Цорн теперь работает в «Локомотиве». Информацию подтвердил директор клуба по коммуникациям Александр Бедарев.

    «Должность Цорна – технический директор. Функционал? Обширный», – сказал Бедарев после поражения «Локомотива» от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России.

    • «Локомотив» в прошлом сезоне занял 3-е место в РПЛ и выиграл Кубок России.
    • Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Цорн присутствует на матче «Зенит» – «Локомотив». Сообщалось, что он станет директором москвичей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Крысева»

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    17.07.2021 22:02
    Комментарии16
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 1 час назад

      Без работы не остался. Может теперь в Локомотиве сумеет сделать что то на благо команды.

      1
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      Рейтинг: +15451

      JTherry > zigbert 1 час назад

      Цорн может "сделать на благо" только себе любимому, освоив средства, взятые в кредит проводницами под проценты в ВТБ...)

      1
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      ...
      Рейтинг: +87493

      zigbert > JTherry 51 минуту назад

      Тут уж все будет зависеть от доверия к нему руководства Локомотива. Заметят страсть к махинациям - долго в Локомотиве он не задержится.

      1
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      Рейтинг: +15451

      JTherry > zigbert 10 минут назад

      одно то, что он там оказался вместе с Рангником, показывает его страсть к махинациям...) похоже, он на место Леонченко метит, 5 ярдов кредита надо срочно освоить...

      0
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 3 часа назад

      Кому-то и отбросы свиней пригодились!!!

      0
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      Рейтинг: +15451

      JTherry 17 часов назад

      общие затраты клуба на Рангника и его помощников, включая Цорна, составят 5,5 млн. евро в год, 4,5 миллиона будет получать сам немец, ещё миллион евро поделит между собой Цорн и оставшиеся помощники...

      1
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 17 часов назад

      Да что вообще у них там творится? Спартак изгадил, и вот теперь - в Локо взяли? Как такое в принципе возможно?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > житель СПб 17 часов назад

      РУССКИЙ БЛАТ - бессмысленный и беспощадный!

      0
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 18 часов назад

      Всё закономерно. В Спартаке порботал на славу, а теперь и в Локо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2406

      Иван Петров 1986 18 часов назад

      Зачем же вы этого ворюгу к себе взяли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15451

      JTherry 18 часов назад

      скоро Цорн в Локо Баду и Акмурзина приведет, "недорого", всего за 60 тысяч евро в месяц...каждому)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11086

      ilichkadr 18 часов назад

      Папаша рулит. Не ровен час, Цорн окажется у коней или ментов...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3403

      Semenycch 18 часов назад

      Круговорот дерь....а в футболе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      TOMSON 18 часов назад

      Интересно это за какие такие заслуги? Неужели так в Спартаке хорошо поработал?

      2
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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > TOMSON 17 часов назад

      А папашка Прядкин на что???
      )))))

      0
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 > derrik2000 7 часов назад

      Папаша алименты не платил, а вот теперь оплачивает
      из кошелька других клубов, устраивая в эти клубы своего сынка

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