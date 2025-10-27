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Гжегож Крыховяк
Гжегож Крыховяк
Завершил карьеру
29 января 1990 (36), Грыфице
#20 | Полузащитник
186 см | 83 кг
Польша
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Публикации
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб
2024.07.11 18:02
Крыховяк завершил карьеру в сборной Польши
2023.09.26 15:59
1
Фото
Крыховяк перешел в новый клуб после расторжения контракта с «Краснодаром»
2023.07.31 09:51
1
Крыховяк объявил о разрыве контракта с «Краснодаром»
2023.06.30 12:11
2
Фото
Жена Крыховяка показала, как загорает в Эр-Рияде без лифчика
2023.05.18 12:40
5
Директор «Локо» Ульянов: «Надо смириться, что пока трансферов уровня Крыховяка, Чорлуки, Фернандеша не будет»
2023.03.08 16:34
1
Гончаренко рассказал, считает ли он Крыховяка причастным к отъезду легионеров из «Краснодара»
2023.01.12 12:23
3
«Крыховяк никого не подговаривал». Тренер «Краснодара» Сторожук – о весеннем уходе легионеров
2022.12.26 12:17
Крыховяк отреагировал на скандал с премиальными сборной Польши на ЧМ-2022
2022.12.12 00:50
4
Крыховяк отреагировал на слова Дзюбы, который назвал поляков «скотами»
2022.12.05 11:11
13
Крыховяк отказался отвечать на вопрос российского журналиста о «Краснодаре» на ЧМ-2022
2022.11.22 22:37
4
Шиманьски, Крыховяк и Енджейчик – в расширенном составе сборной Польши на ЧМ-2022
2022.10.21 13:25
1
Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 с «Легией»
2022.10.13 21:13
1
Генич: «Вандерсон был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара». Крыховяк, наоборот, всех успокаивал»
2022.08.12 15:53
3
Крыховяк оценил решение Рыбуса остаться в РПЛ
2022.08.09 15:15
1
Крыховяк раскрыл подробности ухода из «Краснодара»
2022.08.09 08:57
3
Жигулев: «Крыховяк не агитировал легионеров покидать «Краснодар». Он думал вернуться»
2022.07.28 14:51
3
Живоглядов рассказал об отношении к Крыховяку, который призывал легионеров покидать Россию
2022.07.15 09:55
10
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«Аль-Шабаб» объявил об аренде Крыховяка
2022.07.09 08:25
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Генич призвал «Краснодар» отправить Крыховяка «на хер»
2022.07.09 00:19
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Крыховяк может уехать в Саудовскую Аравию
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Крыховяк не говорил, что хочет уехать из России. Он планирует остаться в «Краснодаре»
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«Краснодар» ведет переговоры о расторжении контракта с Крыховяком («РБ Спорт»)
2022.06.27 19:53
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Тренер Польши: «Крыховяк может покинуть «Краснодар», но на кону стоят большие деньги»
2022.06.25 23:49
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Крыховяк вернулся в «Краснодар»
2022.06.25 22:33
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