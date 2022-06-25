Тренер Польши: «Крыховяк может покинуть «Краснодар», но на кону стоят большие деньги»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поговорил о будущем полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.

«Думаю, Крыховяк примет решение, которое пойдет на пользу ему и команде. Он может уехать из России, для этого ему не потребуется одобрение клуба, но нужно понимать, что на кону стоят большие деньги», – цитирует Михневича Metaratings со ссылкой на Sport.pl.

Крыховяк вернулся в расположение «Краснодара».

Весну Крыховяк провел в АЕКе.

Игрока на этой неделе предложили «Галатасараю».

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