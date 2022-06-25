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Тренер Польши: «Крыховяк может покинуть «Краснодар», но на кону стоят большие деньги»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поговорил о будущем полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.

«Думаю, Крыховяк примет решение, которое пойдет на пользу ему и команде. Он может уехать из России, для этого ему не потребуется одобрение клуба, но нужно понимать, что на кону стоят большие деньги», – цитирует Михневича Metaratings со ссылкой на Sport.pl.

  • Крыховяк вернулся в расположение «Краснодара».
  • Весну Крыховяк провел в АЕКе.
  • Игрока на этой неделе предложили «Галатасараю».

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Источник: Metaratings

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25.06.2022 23:49
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