Представители Крыховяка предложили игрока «Галатасараю»

Полузащитник Гжегож Крыховяк вновь может уйти из «Краснодара».

Представители поляка предложили его услуги «Галатасараю». Клуб из Стамбула примет решение о трансфере игрока после назначения нового главного тренера.

Ранее Крыховяк заявил, что возвращается в Россию.

ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.

Вторую часть сезона-2021/22 Гжегож провел в АЕКе.

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