Представители Крыховяка предложили игрока «Галатасараю»

Полузащитник Гжегож Крыховяк вновь может уйти из «Краснодара».
Представители поляка предложили его услуги «Галатасараю». Клуб из Стамбула примет решение о трансфере игрока после назначения нового главного тренера.
- Ранее Крыховяк заявил, что возвращается в Россию.
- ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.
- Вторую часть сезона-2021/22 Гжегож провел в АЕКе.
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Источник: Metaratings