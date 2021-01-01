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Представители Крыховяка предложили игрока «Галатасараю»

Полузащитник Гжегож Крыховяк вновь может уйти из «Краснодара».

Представители поляка предложили его услуги «Галатасараю». Клуб из Стамбула примет решение о трансфере игрока после назначения нового главного тренера.

  • Ранее Крыховяк заявил, что возвращается в Россию.
  • ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.
  • Вторую часть сезона-2021/22 Гжегож провел в АЕКе.

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Источник: Metaratings

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