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    Чеслав Михневич

    Тренер
    Имя Чеслав
    Фамилия Михневич
    Гражданство Польша
    Дата рождения 12 февраля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Польша 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.06.2022 Польша 2 : 1 Уэльс
    08.06.2022 Бельгия 6 : 1 Польша
    11.06.2022 Нидерланды 2 : 2 Польша
    14.06.2022 Польша 0 : 1 Бельгия
    22.09.2022 Польша 0 : 2 Нидерланды
    25.09.2022 Уэльс 0 : 1 Польша
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