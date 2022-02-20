Карпин встретился с главным тренером сборной Польши

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с Чеславом Михневичем, который возглавляет Польшу.

Специалисты провели встречу во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом», который прошел сегодня в Марбелье.

Сборные России и Польши сыграют в полуфинале стыкового турнира за выход на ЧМ-2022.

Матч пройдет 24 марта.

Spotkanie selekcjonera z selekcjonerem.Walerij Karpin Czesław MichniewiczZ Rosją zagramy już 24 marca w Moskwie!@TeamRussia pic.twitter.com/injVgk3I96 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 20, 2022

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