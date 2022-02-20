Карпин встретился с главным тренером сборной Польши

цена вопроса?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с Чеславом Михневичем, который возглавляет Польшу.
Специалисты провели встречу во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом», который прошел сегодня в Марбелье.
- Сборные России и Польши сыграют в полуфинале стыкового турнира за выход на ЧМ-2022.
- Матч пройдет 24 марта.
Spotkanie selekcjonera z selekcjonerem.Walerij Karpin Czesław MichniewiczZ Rosją zagramy już 24 marca w Moskwie!@TeamRussia pic.twitter.com/injVgk3I96— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 20, 2022
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