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    Карпин встретился с главным тренером сборной Польши

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с Чеславом Михневичем, который возглавляет Польшу.

    Специалисты провели встречу во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом», который прошел сегодня в Марбелье.

    • Сборные России и Польши сыграют в полуфинале стыкового турнира за выход на ЧМ-2022.
    • Матч пройдет 24 марта.

    Сигурдссон: «Карпин душевный, но если ты натворил ошибок, он беспощаден»

    Дивеев – об изменениях в сборной при Карпине: «Питание, тактика, прессинг, юмор, общение»

    Карпин вновь посетил сборы «Локомотива»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +331

      orlovcar 2 часа назад

      цена вопроса?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10489

      alex1951 2 часа назад

      А мораль в чем?
      Дали же понять ,что тренер отныне у них Шева?
      Непонятки....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2530

      Ziklop 2 часа назад

      договорняк намечается!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4715

      Блямба 2 часа назад

      Как-то Молотов и Риббентроп повстречались.
      Тоже топ.

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