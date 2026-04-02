Буффон объявил об уходе из сборной Италии

2 апреля, 18:36
1

Экс-вратарь Джанлуиджи Буффон покинул пост главы делегации сборной Италии.

  • Итальянцы в финальном стыке отбора ЧМ-2026 уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
  • Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
  • Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«Отставка, прозвучавшая после матча с Боснией, была неотложным поступком, идущим из глубины моей души. Она была столь же спонтанной, как слeзы и боль в моeм сердце, которые я разделяю со всеми вами.

Меня попросили подождать, пока у всех будет время обдумать ситуацию.

Теперь, когда президент [Федерации футбола Италии] решил уйти в отставку, я чувствую себя свободным сделать то, что считаю ответственным поступком, потому что, несмотря на мою искреннюю убеждeнность в том, что я так много сделал для командного духа, и вместе с Гаттузо и всеми моими коллегами, за очень короткое время, отведeнное национальной команде, главной целью было вернуть Италию на чемпионат мира.

И нам это не удалось. Правильно предоставить тем, кто придeт после меня, свободу выбора человека, которого они сочтут лучшим на мою должность.

Представлять национальную команду – это для меня большая честь и страсть, которая захватила меня с детства. Я старался вложить всю свою энергию, изучая все секторы, чтобы стать связующим звеном для диалога и синергии между различными молодeжными командами, стремясь вместе с различными тренерами разработать проект, который начинается с самых юных игроков и доходит до молодeжной сборной U21.

Всe это для того, чтобы переосмыслить подход к развитию талантов будущей основной национальной команды. Я запросил и добился включения нескольких ключевых, высококвалифицированных специалистов, которые вместе с уже имеющимися навыками осуществляют эти необходимые изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Вам предстоит оценить мудрость этих решений. Я храню всe в своeм сердце с благодарностью за привилегию и урок, который даже в своeм болезненном эпилоге оставил мне этот насыщенный опыт», – написал Буффон в соцсетях.

Еще по теме:
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
Овчинников – о переоцененных вратарях: «Пусть Мартинес отыграет 30 лет как Акинфеев» 6
Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+ 1
Источник: твиттер Джанлуиджи Буффона
Италия. Серия А Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Буффон Джанлуиджи
ZAITZEFF2011
1775144796
Ему давно уже там делать нечего было
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Серия А. «Наполи» вырвал победу над «Миланом» – 1:0
6 апреля
Топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб
6 апреля
2
Только 4 тренера одержали 300+ побед в Серии А
6 апреля
Серия А. «Ювентус» и «Аталанта» победили, «Комо» потерял очки
6 апреля
Серия А. «Интер» разгромил «Рому» – 5:2
5 апреля
Назван главный кандидат на пост тренера Италии
5 апреля
Экспресс на матчи 6 апреля: «Аталанта» и «Ювентус» победят, «Торпедо» не проиграет, «Гремио» явный фаворит
5 апреля
Ташуев отказался возглавить сборную Италии
3 апреля
5
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Италии пригрозили отобрать Евро-2032
2 апреля
2
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Серии А
2 апреля
3
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Италии
2 апреля
4
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Генич одним словом отреагировал на провал Италии
2 апреля
1
У Италии есть 2 кандидата на замену Гаттузо
2 апреля
4
ФотоЗлатан преподнес ценный подарок Леау
2 апреля
1
Решение Италии по Гаттузо после 3-го подряд невыхода на ЧМ
2 апреля
2
Лукаку устроил бунт в «Наполи»
31 марта
Фото«Милан» купил 19-летнего форварда у «Партизана»
31 марта
У Салаха есть вариант в Италии
28 марта
1
Спаллетти попросил «Ювентус» усилиться тремя футболистами из АПЛ
24 марта
Марадона-младший выбрал второго самого важного игрока в истории «Наполи»
23 марта
Серия А. Лидирующий «Интер» не смог победить в третьем матче подряд
23 марта
Серия A. «Милан» переиграл «Торино» в матче с пятью голами
21 марта
1
ФотоМодрич сменил дислокацию «Золотого мяча»
21 марта
«Милан» выставил на трансфер самого дорогого футболиста команды
17 марта
5
«Ювентус» определился с будущим Спаллетти
17 марта
Все новости
