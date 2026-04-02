Буффон объявил об уходе из сборной Италии

Экс-вратарь Джанлуиджи Буффон покинул пост главы делегации сборной Италии.

Итальянцы в финальном стыке отбора ЧМ-2026 уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.

Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.

Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«Отставка, прозвучавшая после матча с Боснией, была неотложным поступком, идущим из глубины моей души. Она была столь же спонтанной, как слeзы и боль в моeм сердце, которые я разделяю со всеми вами.

Меня попросили подождать, пока у всех будет время обдумать ситуацию.

Теперь, когда президент [Федерации футбола Италии] решил уйти в отставку, я чувствую себя свободным сделать то, что считаю ответственным поступком, потому что, несмотря на мою искреннюю убеждeнность в том, что я так много сделал для командного духа, и вместе с Гаттузо и всеми моими коллегами, за очень короткое время, отведeнное национальной команде, главной целью было вернуть Италию на чемпионат мира.

И нам это не удалось. Правильно предоставить тем, кто придeт после меня, свободу выбора человека, которого они сочтут лучшим на мою должность.

Представлять национальную команду – это для меня большая честь и страсть, которая захватила меня с детства. Я старался вложить всю свою энергию, изучая все секторы, чтобы стать связующим звеном для диалога и синергии между различными молодeжными командами, стремясь вместе с различными тренерами разработать проект, который начинается с самых юных игроков и доходит до молодeжной сборной U21.

Всe это для того, чтобы переосмыслить подход к развитию талантов будущей основной национальной команды. Я запросил и добился включения нескольких ключевых, высококвалифицированных специалистов, которые вместе с уже имеющимися навыками осуществляют эти необходимые изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Вам предстоит оценить мудрость этих решений. Я храню всe в своeм сердце с благодарностью за привилегию и урок, который даже в своeм болезненном эпилоге оставил мне этот насыщенный опыт», – написал Буффон в соцсетях.