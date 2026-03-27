  • Овчинников – о переоцененных вратарях: «Пусть Мартинес отыграет 30 лет как Акинфеев»

Овчинников – о переоцененных вратарях: «Пусть Мартинес отыграет 30 лет как Акинфеев»

27 марта, 12:20
6

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников оценил уровень разных известных голкиперов.

– В прежние времена нам казался сильно переоцененным вратарь сборной Испании Субисаррета. Англичанин Шилтон, бразилец Таффарел. Сегодня такой голкипер есть? По вашим личным меркам?

– Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.

– Чего нет в Куртуа?

– Как вам сказать... Это не вратарь для «Реала». Куртуа – хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс – лучшего-то сегодня и нет!

– Серьезно?

– Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних – Нойер. Всем было ясно – он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете – Облак, Алиссон, Куртуа...

– Мартинес.

– Смеетесь, что ли?

– Мартинес не считается?

– Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.

– Назвали лучшим на чемпионате мира-2022.

– Получить – не значит быть.

– Для вас это не фигура?

– Конечно, нет! Вы же не будете спорить, что Шмейхель – лучший вратарь какой-то эпохи? Или Нойер царил лет шесть. Еще раньше Яшин. Мартинес – другая лига.

– Акинфеев сильнее?

– Да о чем вы говорите? Хоть понимаете, где играет Мартинес?

– В «Астон Вилле».

– Ну и что это за команда? Пусть он как Игорь отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. Классный вратарь в «Астон Вилле» не играл бы. Давно забрал бы «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

Опять скажете: «Он – чемпион мира». А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной.

  • 55-летний Овчинников выступал на взрослом уровне в 1988–2006 годах.
  • С ноября 2025 года он работает директором академии «Локомотива».

Еще по теме:
Тренер ЦСКА дисквалифицирован по итогам матча с «Акроном»
Акинфеев иронично ответил Дзюбе на претензии после отмененного гола 12
Джанашия объяснил, почему у Баринова не получается в ЦСКА 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Бавария Реал Астон Вилла ЦСКА Акинфеев Игорь Нойер Мануэль Буффон Джанлуиджи Куртуа Тибо Мартинес Эмилиано Овчинников Сергей
САДЫЧОК
1774604971
Эмилиано Мартинес Лучший вратарь Мира на сегодня! Мартинес выиграл две серии пенальти в плей-офф. 1/2 финала КА-2021: Мартинес затащил серию пенальти с Колумбией 1/4 финала ЧМ-2022: Мартинес затащил серию пенальти с Нидерландами Финал ЧМ-2022: Мартинес затащил серию пенальти с Францией 1/4 финала КА-2024: Мартинес затащил серию пенальти с Эквадором. И Астон Вилу вывел в ТОП, одной из лучших лиг Мира.Это Месси повезло играть с Мартинесом, надо отдать должное, что Месси так и говорит. Смешной Овчинников! Он сделал Аргентину и распиаренного Месси Чемпионом Мира и играл весь турнир достойно и спас от Мбаппе на последних минутах.Это тебе Овчинников не Акинфеев рекордсмен Лиги Чемпионов по пропущенным в каждом матче, Облак, Алиссон и не Яшин, который умудрялся пропускать от вратарей другой команды несколько мячей. И про Куртуа рассмешил так называемый себя тренером Овчинников с тараканами в голове
bset
1774607102
Так наоборот, раз он в Астон Вилле, то у него самая работа - отбиваться от атака Ливерпуля, Сити и дальше по списку. У Акинфеева долгое время была очень мощная оборона по российским меркам, и то в Европе была крупная серия с пропущенными голами. Ну и Мартинес внес вклад в победу на ЧМ.
Бумбраш
1774609353
Состарился Овчинников,часто с головой не дружит..бывает такое..
R_a_i_n
1774614727
Ну понятно, Акинфеев форева, Буфон хрень.
Good_win_ФКСМ
1774615051
Овчина что-то становится как Бубен - дегенеративную охинею стал нести... Буфон ему не нравится... Буфон - легенда, эпоха, челая веха в направлении развития футбола... Кстати, Буфон ради Юве прошел с ним серию B и вернулся через год, хотя всякие Канноваро и Ко решили сбежать с получившего пробоину корабля...... Дыркофей бы остался с клубом, если бы вылетели в пердив? риторический вопрос, на который однозначного ответа нет... Посему гнать на Буфона какой-то овце ... Крылов уже на эту тему писал басню про Моську и Слона)))
Главные новости
Гонду объяснил, как ЦСКА преодолел кризис
09:58
Дзюба – о судействе матчей «Акрона»: «Не надо нас убивать»
09:23
Зобнин прокомментировал работу судьи Танашева в матче с «Локомотивом»
09:09
1
Раскрыта сумма выплат агентам российскими клубами
08:40
1
Карседо назвал самое большое и важное изменение в игре «Спартака»
08:28
7
Стал известен чемпион Нидерландов
08:15
2
Российские футболисты попросили о помощи, полемика Дзюбы с Акинфеевым, «Спартак» победил в дерби «Локо» и другие новости
01:00
Карседо – перед «Зенитом»: «Будем играть так, чтобы арбитрам было комфортно»
00:27
16
Галактионов высказался об удалении Морозова со «Спартаком»
00:13
4
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:1)
Вчера, 23:41
2
Все новости
Все новости
Карседо сказал, стал ли матч с «Локомотивом» лучшим для «Спартака» в этом году
09:49
«Рубин» приобрел 18-летнего форварда из Беларуси
09:37
Игрок «Локомотива» назвал переломный момент матча со «Спартаком»
00:43
Карседо – перед «Зенитом»: «Будем играть так, чтобы арбитрам было комфортно»
00:27
15
Галактионов высказался об удалении Морозова со «Спартаком»
00:13
4
Видео«Спартак» показал речь Карседо из раздевалки после победы над «Локо»
Вчера, 23:27
3
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Локомотив»
Вчера, 23:22
10
Генич оценил победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 22:54
Тренер «Спартака» Карседо назвал игрока «Локомотива», которым он гордится
Вчера, 22:49
2
Губерниев сказал, кто играл лучше в матче «Спартак» – «Локомотив»
Вчера, 22:34
11
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 22:18
5
Кахигао выступил с важным обращением перед матчем «Спартака» с «Зенитом»
Вчера, 22:16
11
Реакция Мостового на 2:1 «Спартака» с «Локомотивом»
Вчера, 22:11
3
Галактионов назвал причину поражения «Локомотива» от «Спартака»
Вчера, 22:08
4
Зобнин сказал, за счет чего «Спартак» обыграл «Локо»
Вчера, 21:59
2
«Пожелаю ему здоровья»: директор «Спартака» посвятил победу над «Локомотивом» Федуну
Вчера, 21:54
В «Локомотиве» высказались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:47
21
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Локомотив»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:30
РПЛ. «Спартак» в большинстве победил «Локомотив» (2:1), Солари забил на 83-й
Вчера, 21:30
131
Мостовой назвал команду, которая «все упустила в первой части сезона»
Вчера, 21:22
1
Дзюбу сравнили с Роналду по двум характеристикам
Вчера, 20:52
5
Российский министр неодобрительно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 20:40
11
ФотоПерформанс фанатов «Спартака» перед матчем с «Локомотива»
Вчера, 20:21
18
Тренер «Балтики» прокомментировал 2:2 с «Динамо Мх»
Вчера, 20:14
2
Мостовой разобрал отмененный гол Дзюбы в ворота ЦСКА: «95% судей в футбол не играли»
Вчера, 19:59
3
Евсеев восхвалил «Динамо Мх» после ничьей с «Балтикой»
Вчера, 19:49
1
Ду Кейрос ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»
Вчера, 19:38
Орлов намекнул, что работа с Карпиным портит игрока «Зенита»
Вчера, 19:24
8
Все новости
