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Сергей Овчинников
Сергей Овчинников
Россия
10 ноября 1970 (55)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
7
Овчинников подробно объяснил, почему Акинфеев на Евро-2012 был запасным
28 марта
4
Овчинников ответил на мнения, что Акинфеев – средний вратарь
28 марта
3
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
28 марта
17
Овчинников сказал, что делать Торопу при конкуренции с Акинфеевым
27 марта
4
Овчинников сказал, кто будет основным вратарем сборной России после Сафонова
27 марта
16
Овчинников – о переоцененных вратарях: «Пусть Мартинес отыграет 30 лет как Акинфеев»
27 марта
6
Овчинников рассказал, как в РФС ему предложили зарплату в 50 тысяч рублей
27 марта
1
В «Локомотиве» прокомментировали назначение Овчинникова
2025.11.24 18:43
Фото
«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова
2025.11.24 17:40
2
Смородская раскритиковала приглашение Овчинникова в «Локомотив»: «Опрометчивый шаг»
2025.11.20 23:57
2
В РФС прокомментировали уход Овчинникова в «Локомотив»
2025.11.20 19:10
РФС объявил об уходе Овчинникова
2025.11.20 18:18
5
«Локомотив» сделал предложение Овчинникову
2025.11.20 16:29
2
Овчинников объяснил, почему в «Спартаке» не будет российского тренера
2025.10.11 12:59
2
Овчинников проанализировал спорный пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»
2025.10.07 22:00
4
Басту раскритиковали за поведение в Медиалиге: «Овчинников для него просто белозубый мужик»
2025.10.03 15:49
1
У Басты произошел конфликт с Овчинниковым: «Не рассказывай мне, клоун»
2025.09.27 20:39
20
Нани назвал «великим человеком» экс-футболиста сборной России: «Удивил меня с приятной стороны»
2025.09.15 23:23
1
Только один вратарь превосходит Агкацева по проценту сухих матчей в РПЛ в 21-м веке
2025.08.11 22:44
7
Овчинников – о тренерской карьере Мостового: «Верю, что Александр покажет всем, как надо работать»
2025.05.17 23:03
2
Видео
Овчинников возглавил команду из Медиалиги
2025.03.21 21:21
В РФС оценили идею пригласить Клоппа в Россию
2024.10.27 14:47
Овчинников ответил, жалеет ли о фразе журналисту «Я тебе в лоб дам»
2024.10.25 18:41
«Спартак» отказал Мостовому в стажировке
2024.10.21 10:54
11
Овчинников назвал самого прогрессивного российского тренера
2024.10.19 14:50
8
Овчинников ответил, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц
2024.10.18 16:50
5
Сергей Овчинников высказался об ожидаемой стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»
2024.10.04 11:35
2
Сафонов – третий российский вратарь, сыгравший за иностранный клуб в ЛЧ
2024.09.18 22:10
1
Овчинников назвал трех лучших тренеров России
2024.08.07 01:00
13
1
2
3
4
5
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
5
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