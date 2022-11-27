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    Сергей Овчинников

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Овчинников
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 ноября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо Бр 12 4 7 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.05.2010 Динамо Бр 2 : 2 Салют
    21.05.2010 Луч 0 : 3 Динамо Бр
    09.07.2010 Динамо Бр 0 : 1 Балтика
    02.08.2010 Динамо Бр 0 : 1 Шинник
    10.08.2010 Динамо Бр 4 : 3 Краснодар
    24.08.2010 Мордовия 3 : 2 Динамо Бр
    31.08.2010 Динамо Бр 0 : 1 Ротор
    03.09.2010 Динамо Бр 2 : 3 Волгарь
    11.09.2010 Авангард 1 : 2 Динамо Бр
    14.09.2010 Салют 4 : 2 Динамо Бр
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