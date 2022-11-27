Сергей Овчинников
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Овчинников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 ноября 1970
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Овчинников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 ноября 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо Бр
|12
|4
|7
|1
|Дата
|Матч
|13.05.2010
|Динамо Бр
|2 : 2
|Салют
|21.05.2010
|Луч
|0 : 3
|Динамо Бр
|09.07.2010
|Динамо Бр
|0 : 1
|Балтика
|02.08.2010
|Динамо Бр
|0 : 1
|Шинник
|10.08.2010
|Динамо Бр
|4 : 3
|Краснодар
|24.08.2010
|Мордовия
|3 : 2
|Динамо Бр
|31.08.2010
|Динамо Бр
|0 : 1
|Ротор
|03.09.2010
|Динамо Бр
|2 : 3
|Волгарь
|11.09.2010
|Авангард
|1 : 2
|Динамо Бр
|14.09.2010
|Салют
|4 : 2
|Динамо Бр