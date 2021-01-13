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Сергей Овчинников
Материалы
Сергей Овчинников - материалы
Россия
10 ноября 1970 (55)
Тренер
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Публикации
В московских клубах РПЛ волна перестановок. Уходят руководители и тренеры
Кто будет прогрессировать?
13.01.2021 21:07
7
Овчинников раньше троллил ЦСКА, а сейчас любит. Ест раз в день, вежлив, спокоен и делает любую работу
Новый главный?
24.06.2020 17:23
Сборная СССР/СНГ/России. Часть 1.2. 1990-2000
В этой части будет рассказ о четырех вратарях, которые закроют советскую эпоху и откроют российскую.
17.02.2017 10:03
«Вест Хэм» интересуется Дзагоевым. «Крестовский» сдадут 26 декабря. Дайджест событий дня
«Зенит» хочет купить Боккетти, но Жиркова в «Спартак». Вслед за Слуцким из ЦСКА хотят уйти его помощники. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.12.2016 21:45
5
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
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