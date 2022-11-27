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Сергей Овчинников
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
2
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
6
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
6
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
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Сергей Овчинников - новости
Тренер
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Фамилия
Овчинников
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 ноября 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
24 марта
16:33
Яровинский: «Овчинников стрелял из газового пистолета в Сeмина, когда был чем-то недоволен»
4 февраля
12:24
Овчинников назвал лучшего кандидата на пост главного тренера «Локомотива»
2
10:51
Овчинников: «Не скажу, что российские тренеры в чем-то уступают европейским»
1
09:45
«Миф, созданный журналистами». Овчинников – о больших зарплатах в российском футболе
4
08:23
Овчинников: «Хорошие игроки должны оставаться в России и быть примером для молодежи»
1
13 января
20:56
«Теперь мячик на его стороне». Мостовому предложили получить тренерскую лицензию
6
20:23
Овчинников назвал своего любимого вратаря
18:40
Овчинников объяснил, почему не считает Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022
1
15:23
Овчинников: «Мастерство Акинфеева недосягаемо для других вратарей»
14
27 ноября 2022
22:43
Овчинников может возглавить «Пари НН»
2
15 октября 2022
09:58
«Это было 40 лет назад». Овчинников – о нелюбви к «Спартаку»
2
19 сентября 2022
12:33
Овчинников: «Кокорина не жалко»
1
18 сентября 2022
08:28
Овчинников: «Надеюсь, завтра нас вернут в еврокубки»
4
8 апреля 2022
11:37
Президент «Текстильщика»: «Я не веду переговоры с Овчинниковым. Кто-то может и ведет»
1
11:30
Овчинников – о «Текстильщике»: «Я, к сожалению или к счастью, работаю в РФС»
2
11:07
Бабаев вел переговоры с Овчинниковым о назначении в «Текстильщик» (Сергей Ильев)
23 марта 2022
20:53
Овчинников – претендент на пост главного тренера «Текстильщика»
3
10 ноября 2021
20:15
Видео
«Легендарный». УЕФА поздравил Овчинникова с днем рождения
5
27 октября 2021
00:17
Фото
Гилерме – о 367 играх за «Локо»: «Не было цели опередить Босса по числу матчей за клуб»
2
25 октября 2021
23:29
Фото
Гилерме вышел на третье место по числу матчей за «Локомотив», опередив Овчинникова
7
17 июня 2021
09:53
Широков: «Овчинников – идеальная кандидатура для ЦСКА»
5
13 апреля 2021
16:43
Овчинников стал заместителем начальника отдела подготовки тренеров в РФС
15 марта 2021
23:56
Гилерме вышел на чистое третье место по матчам за «Локомотив» в чемпионате России, опередив Овчинникова
7
12 марта 2021
16:00
Овчинников: «Было ясно, что Гайч не подходит ЦСКА»
5
13:15
Овчинников – о Гончаренко: «Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом»
8
24 января 2021
09:50
Овчинников: «Спартаку» я не нужен даже бесплатно, даром»
8
23 января 2021
16:59
Овчинников – о возвращении в ЦСКА: «Никогда не говори «никогда»
1
16:16
Овчинников: «Конфликтов с Гончаренко не было, но наши взгляды на футбол разнятся»
1
22 января 2021
22:11
Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит контракт со мной. Причины не назвали. Неприятный момент»
19
15 января 2021
12:38
«Чемпионат»: тренер вратарей сборной Азербайджана может заменить Овчинникова в ЦСКА
7
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