Сборная СССР/СНГ/России. Часть 1.2. 1990-2000

В этой части будет рассказ о четырех вратарях, которые закроют советскую эпоху и откроют российскую.

Михаил Еремин (1990, 2 (2))

Большой талант, который, к сожалению, так и не успели увидеть в полной мере. В 23 года самого талантливого вратаря своего времени не стало. Он погиб после автокатастрофы, в которую попал, возвращаясь с финала Кубка СССР, в котором помог своему ЦСКА победить московское «Торпедо». Он имел все данные для того чтобы стать лучшим на ближайшее десятилетие вратарем страны: физические данные, талант, харизму и даже обаяние, что привлекало болельщиков. Это сейчас Нойера считают продвинутым вратарем, примером для подражания и что он является новаторов во вратарском деле. Но мало кто помнит, что роль вратаря-либеро Еремин использовал еще в конце 80-х. И будь он жив, то поднял бы роль вратаря на новый уровень. За пять лет в футболе он выиграл все на союзном уровне. Был основным на турнире молодежных сборных, где сборная взяла золото. И в основной он бы точно был на первых ролях. 24.06.1990 – у машины, в которой ехал Михаил, лопнуло колесо и ее вынесло на встречную полосу и просило под «Икарус». 14 рваных ран, повреждение селезенки и печени… еще 5 дней он боролся за жизнь. 30.06.1990 – Михаил Еремин умер. Остановилось сердце души команды, главного весельчака и главного таланта страны. Его улыбку навсегда запомнят все болельщики, которые видели его игру.

Валерий Клейменов (1992, 2 (2))

Валерий воспитанник тульского футбола. И естественно первые серьезные матчи провел за «Арсенал» из Тулы. Он никогда не хватал звезд с неба, был хорошим, добротным вратарем для крепкого середняка. Таким середняком, где он сделал себе имя, стал волгоградский «Ротор». С ним он покорил первую лигу в 1987 году и после этого постоянно был на виду у тренеров сборной. Но к сборной СССР ему было не подступиться, конкуренты были на голову сильнее. А вот за такую странную сборную как СНГ он провел два матча, и нельзя сказать, что очень хорошо. На тот момент Клейменов уже был вратарем московского «Динамо», которое после ухода Харина и Уварова остались без твердого первого номера. Спустя всего сезон Валерий в чистую проиграл конкуренцию за место в воротах Андрею Сметанину и начал скитаться по арендам и другим клубам. Его даже занесло в Китай, что для конца 90-х было большой экзотикой. Хотя последним клубом Клейменова были подмосковные «Химки», последние матчи он сыграл в родной Туле за «Арсенал» на рубеже веков. После окончания карьеры перешел на тренерскую работу по профилю вратарей. И помогал в таких командах, как «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и в российской молодежке.

Александр Подшивалов (1993, 1 (2))

Подшивалову довелось сыграть за сборную целых 28 минут. В матче против Саудовской Аравии он заменил в рамке Сергея Овчинникова. Каждый из них пропустил по двушке, а сборная проиграла 4:2. Воспитанник уральской школы, Александр неожиданно большую часть карьеры провел в Армении, выступая за «Арарат». И пусть в те времена флагман армянского футбола уже не был настолько грозен, но его игроки всегда представляли интерес для тренеров сборной. Звездным часом для Подшивалова стал 1993 год. Тогда он уже не первый год выступал за московское «Торпедо». Тогда Александр получил приз журнала «Огонек», который вручался лучшему вратарю сезона. В том же году дебютировал в сборной. Но дальше как-то не пошло. Александр решает уехать за границу, но не в Израиле, не в Южной Корее надолго не задерживается. Подшивалов возвращался на родину в полной уверенности, что будет первым номером в, набиравшем тогда ход, московском «Локомотиве», но очень быстро и легко проиграл конкуренцию Руслану Нигматуллину. Не найдя продолжения карьеры на серьезном уровне Подшивалов переключился на тренерскую работу, но при этом продолжал поддерживать форму выступая за любительские клубы. Сейчас тренирует вратарей «Томи» и юношеской сборной России.

Сергей Овчинников (1993 – 2005, 35 (40))

Один из лучших и уж точно самый колоритный вратарь российской эпохи. В конце 80-х начал карьеру в родном московском «Динамо», но, так и не дождавшись своего шанса, ушел к одноклубникам из Сухуми. И там своей уверенной и зрелой игрой заставил обратить на себя внимание Юрия Семина, с которым потом еще не раз судьба сведет вместе. Последний союзный чемпионат Сергей провел в «красно-зеленых» цветах. Там же провел 8 очень хороших сезонов, был важным звеном в команде, которая старалась составить конкуренцию «Спартаку». За свою харизму, страсть и даже за необъяснимую одержимость заслужил прозвище «Босс». Он редко совершал умопомрачительные сейвы, никогда не совершал прыжки для красоты. Его действия во вратарской всегда неспешны, продуманны, взвешены, он четко знал, где и когда ему оказаться. Его спокойствие всегда передавалось партнерам, они всегда знали, что за их спинами «стена». Ближе к середине 90-х «Босс» становится все более заметной фигурой и в составе сборной России. В отборочном турнире к ЧМ-98 он и вовсе стал основным вратарем. К тому моменту Овчинников уже перебрался в португальский чемпионат – в «Бенфику». Но завоевать доверие тренеров он так и не сумел. Транзитом через «Алверку» Сергей оказался в «Порту», где стал основным после того как Витор Байя получил серьезную травму. Но и самого Сергея скоро начали беспокоить травмы, и в 2002 году ему поступает предложение от «Локомотива» вернуться. Нигматуллин уехал покорять Италию, а Сергей очень достойно сменил его в воротах. «Локомотив» впоследствии дважды возьмет «золото», а «Босс» вновь вернет себе роль первого вратаря в сборной. Сергей провел всего два крупных турнира в составе сборной, первый (Евро-96) он наблюдал со скамейки, а поход на втором Евро (2004 году) закончил красной карточкой в игре с хозяевами турнира. Карьера «Босса» была очень яркой и очень импульсивной, как и сам Сергей Иванович. Иногда эти вспышки ярости выходили ему боком. Так было во время стыковых матчей к Евро-2004, так было и в его последней игре за «Динамо». После завершения карьеры Овчинников пытался найти себя на поприще главного тренера, но не в одном из его клубе не добился успеха. Зато нашел себя в роли тренера вратарей, как в сборной, так и в ЦСКА.