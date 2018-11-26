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Последний рубеж
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Константин Сорокин
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26 ноября 2018
Английские вратари. Современность. Часть 2. 2017-2018
Рассказ о трех самых свежих дебютантах в воротах сборной Англии. Все свои матчи, за исключением дебютного для Джордана Пикфорда, они провели в 2018 году. Три вратаря со схожей судьбой и карьерой, но с разными перспективами.
11
10 марта 2017
Сборная России. Часть 1.3. 1990-2000
Следующие пять вратарей будут последними, кто начал выступления в данном десятилетии.
50
5
17 февраля 2017
Сборная СССР/СНГ/России. Часть 1.2. 1990-2000
В этой части будет рассказ о четырех вратарях, которые закроют советскую эпоху и откроют российскую.
65
5
14 февраля 2017
Сборная СССР/СНГ/России. Часть 1.1. 1990-2000
Вратарская школа СССР и России всегда была одной из сильнейших в мире, не даром, единственный обладатель «Золотого мяча» в данном амплуа у представителя СССР – Льва Яшина. Талантливых и сильных исполнителей на позиции вратаря всегда хватало, порой их
92
5
23 января 2017
Английские вратари. Современность
Блог «Последний рубеж» выпускает заключительную часть истории об английских вратарях. Сегодня – о голкиперах последних пяти лет.
5141
4.3
5
21 января 2017
Сборная Англии. Часть 2. 2001-2010
У каждой сборной есть прекрасные времена, есть времена с переменным успехом, а есть откровенные провалы. У сборной Англии в первое десятилетие 21 века, был как раз третий период.
691
4.3
2
20 января 2017
Сборная Англии. Часть 1. 1990-2000
В данной серии материалов пойдет рассказ о вратарях выступавших за сборные, в данном случае за сборную Англии. Точкой отсчета выбран 1990 год и до наших времен. Рядом с именем указаны годы выступлений за сборную, количество матчей и пропущенных мячей
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