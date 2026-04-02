В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма вел себя агрессивно не только во время матча с Боснией и Герцеговиной, но и после финального свистка.
Когда игра завершилась, он вступил в конфликт с Дзенисом Бурничем и Керимом Алайбеговичем.
Вероятно, боснийские футболисты провоцировали Доннарумму – голкипер пытался прорваться к ним.
Футболиста «Манчестер Сити» оттаскивали Сандро Тонали и Эдин Джеко.
- Итальянцы в финальном стыке уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
- Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
- Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.
Источник: Tuttosport