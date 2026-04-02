В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма вел себя агрессивно не только во время матча с Боснией и Герцеговиной, но и после финального свистка.

Когда игра завершилась, он вступил в конфликт с Дзенисом Бурничем и Керимом Алайбеговичем.

Вероятно, боснийские футболисты провоцировали Доннарумму – голкипер пытался прорваться к ним.

Футболиста «Манчестер Сити» оттаскивали Сандро Тонали и Эдин Джеко.