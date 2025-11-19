Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026

Стали известны все 16 сборных, которые примут участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2026 в Европе.

Среди них 12 команд, занявшие вторые места в своих отборочных группах, и 4 команды с лучшим рейтингом в Лиге наций.

Сеяные:

1-я корзина: Италия, Дания, Турция, Украина

2-я корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Несеяные:

3-я корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

4-я корзина: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия