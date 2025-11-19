Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026

Стали известны все 16 сборных, которые примут участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2026 в Европе.
Среди них 12 команд, занявшие вторые места в своих отборочных группах, и 4 команды с лучшим рейтингом в Лиге наций.
Сеяные:
1-я корзина: Италия, Дания, Турция, Украина
2-я корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия
Несеяные:
3-я корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
4-я корзина: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия
- Жеребьевка стыков пройдет 20 ноября.
- Полуфинальные матчи состоятся 26 марта 2026 года, финальные – 31 марта.
Источник: «Бомбардир»