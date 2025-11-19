Введите ваш ник на сайте
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026

Сегодня, 01:19

Стали известны все 16 сборных, которые примут участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2026 в Европе.

Среди них 12 команд, занявшие вторые места в своих отборочных группах, и 4 команды с лучшим рейтингом в Лиге наций.

Сеяные:

1-я корзина: Италия, Дания, Турция, Украина

2-я корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Несеяные:

3-я корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

4-я корзина: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия

  • Жеребьевка стыков пройдет 20 ноября.
  • Полуфинальные матчи состоятся 26 марта 2026 года, финальные – 31 марта.

Еще по теме:
Еще пять европейских сборных отобрались на ЧМ-2026
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
Десятки тысяч фанатов встречали сборную Норвегии после выхода на ЧМ-2026 1
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Дания Турция Украина Польша Уэльс Чехия Словакия Ирландия Албания Босния и Герцеговина Косово Румыния Швеция Северная Македония Северная Ирландия
Главные новости
Три игрока могут покинуть «Зенит», Моуринью интересуется российским футболистом, итальянский тренер отказал «Спартаку» и другие новости
01:30
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
01:19
Известны 39 из 48 участников ЧМ-2026
01:11
Гусев продолжит возглавлять «Динамо» весной, но при одном условии
01:05
5
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
00:48
Защитник ЦСКА травмировался перед дерби со «Спартаком»
00:34
Товарищеский матч. Бразилия не смогла победить Тунис, пропустив от игрока из РПЛ
00:26
Участник Лиги Европы хочет арендовать Соболева
00:18
Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо»
00:12
«Зенит» может зимой лишиться основного защитника
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Еще пять европейских сборных отобрались на ЧМ-2026
00:54
ВидеоДесятки тысяч фанатов встречали сборную Норвегии после выхода на ЧМ-2026
Вчера, 21:30
1
Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты
Вчера, 00:45
Реакция Сперцяна на поражение 1:9 в отборе ЧМ-2026
17 ноября
3
Холанд поблагодарил защитника сборной Италии за мотивацию: «Он начал трогать меня за задницу»
17 ноября
1
ФотоХоланд повторил рекорд Левандовского
17 ноября
1
Извинения Гаттузо после 1:4 Италии от Норвегии
17 ноября
5
Реакция тренера Армении на 1:9 от Португалии
17 ноября
11
Только одна сборная до Англии не пропускала в европейском отборе ЧМ
17 ноября
2
Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026, Холанд сделал дубль
17 ноября
4
Сперцян вошел в топ-5 бомбардиров сборной Армении
16 ноября
1
Кейн обошел Пеле по голам за сборную
16 ноября
2
Отбор ЧМ-2026. Станкович помог Сербии победить Латвию
16 ноября
Отбор ЧМ-2026. Англия обыграла Албанию и закончила квалификацию с общим счетом 22:0
16 ноября
3
Отбор ЧМ-2026. Франция победила Азербайджан (3:1), Украина вышла в стыки
16 ноября
2
Реакция Роналду на выход Португалии на ЧМ-2026
16 ноября
Отбор ЧМ-2026. Ирландия благодаря голу на 96-й минуте победила Венгрию и вышла в стыки
16 ноября
2
Отбор ЧМ-2026. Португалия уничтожила Армению (9:1) и пробилась в основную стадию турнира
16 ноября
20
Определились 5 участников стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе
16 ноября
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026»
16 ноября
3
ФотоБлагородный поступок сборной Беларуси в Дании
16 ноября
7
В Дании назвали катастрофой ничью с Беларусью
16 ноября
1
Футболист «Челси» установил рекорд сборной Казахстана
16 ноября
Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты
16 ноября
Сборная Испании побила рекорд, установленный при Дель Боске
15 ноября
Отбор ЧМ-2026. Испания на выезде разгромила Грузию (4:0), у Оярсабаля дубль
15 ноября
Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1)
15 ноября
7
Еще одна европейская сборная вышла на ЧМ-2026
15 ноября
2
Все новости
