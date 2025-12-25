Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на критику в свой адрес со стороны экс-защитника советской команды Александра Бубнова.
«На слова Бубнова про меня не обращаю внимания. Пускай он поднимет статистку, если такой умный. У меня были послематчевые пенальти с «Динамо» Киев, а там Блохин, который подряд 15-20 пенальти забивал, еще были пенальти с командой из Харькова, с «Шахтером».
Если у человека беда с головой, то что я могу сделать? Мне даже неинтересно, что Бубнов говорит. Меня эти слова не обижают», – сказал Дасаев.
- Ранее Бубнову не понравились высказывания Дасаева по поводу игры российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка.
- Бубнов сказал Дасаеву: «Ты-то вообще нулевой в пенальти! Я помню, что ты со «Спартой» отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал».
Источник: Sport24