  • Главная
  • Новости
  • Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»

Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»

Сегодня, 14:37
14

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на критику в свой адрес со стороны экс-защитника советской команды Александра Бубнова.

«На слова Бубнова про меня не обращаю внимания. Пускай он поднимет статистку, если такой умный. У меня были послематчевые пенальти с «Динамо» Киев, а там Блохин, который подряд 15-20 пенальти забивал, еще были пенальти с командой из Харькова, с «Шахтером».

Если у человека беда с головой, то что я могу сделать? Мне даже неинтересно, что Бубнов говорит. Меня эти слова не обижают», – сказал Дасаев.

  • Ранее Бубнову не понравились высказывания Дасаева по поводу игры российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка.
  • Бубнов сказал Дасаеву: «Ты-то вообще нулевой в пенальти! Я помню, что ты со «Спартой» отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал».

Еще по теме:
Бубнов предсказал топ-6 по итогам сезона РПЛ 5
«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова 16
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером» 3
Источник: Sport24
Межконтинентальный кубок ПСЖ СССР Сафонов Матвей Дасаев Ринат Бубнов Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1766663248
Не уважаю Бубнова, но у Дасаева на лицо мания величия и комплексы, и то что сказал Буба, в данном случае по делу. Я вот например в то время, Чанова считал лучшим вратарём
Ответить
ilich55
1766663558
"были пенальти с командой из Харькова" Ринатик забыл название "Металлист"? Странно.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1766665959
правильно все Дасаев ответил дебилоиду: собака лает, нечего на нее обращать внимание....
Ответить
alefreddy
1766666735
Буба давно заболел и это прогрессирует
Ответить
