Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на критику в свой адрес со стороны экс-защитника советской команды Александра Бубнова.

«На слова Бубнова про меня не обращаю внимания. Пускай он поднимет статистку, если такой умный. У меня были послематчевые пенальти с «Динамо» Киев, а там Блохин, который подряд 15-20 пенальти забивал, еще были пенальти с командой из Харькова, с «Шахтером».

Если у человека беда с головой, то что я могу сделать? Мне даже неинтересно, что Бубнов говорит. Меня эти слова не обижают», – сказал Дасаев.