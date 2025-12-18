Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Экс-вратарь сборной СССР восхищен Сафоновым: «Такого не было больше 100 лет»

Экс-вратарь сборной СССР восхищен Сафоновым: «Такого не было больше 100 лет»

18 декабря, 23:23
2

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о феерической игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

  • «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Его признали лучшим игроком матча.
  • Матвей стал автором исторического достижения.

«Такого не было больше 100 лет.

Будет ли он теперь постоянно играть в стартовом составе – этот вопрос надо задать главному тренеру [Луису Энрике]. В прошлом сезоне основным вратарем был Джанлуиджи Доннарумма. Сейчас появился другой вратарь [Люка Шевалье], играет он.

У Сафонова появился шанс, он дождался, пока его конкурент сломался. Сейчас весь мир восхищается его игрой. Оказалось, что Россия воспитывает таких вратарей. Это говорит о нашей мощной вратарской школе», – заявил Кавазашвили.

Источник: News.ru
Межконтинентальный кубок Франция. Лига 1 Фламенго ПСЖ Сафонов Матвей Кавазашвили Анзор
