В 53 года умер экс-защитник «Динамо» и сборной России

Ушел из жизни бывший защитник сборной России и «Динамо» Сергей Некрасов.
«Не стало Сергея Некрасова.
Настоящий и преданный динамовец. Один из символов клуба 90-х.
53 года. Пневмония, говорят. Ужас», – написал сотрудник «Динамо» Дмитрий Дерунец.
- В 1992-1999 годах Некрасов провел 149 матчей за «Динамо» в чемпионате России, забил 12 голов. В 1994 году бело-голубые с Некрасовым в составе взяли серебряные медали, а через год под руководством Константина Бескова взяли Кубок России.
- Затем спортсмен выступал за «Химки», «Звезду», «Титан», «Видное».
- В 1998 году Некрасов сыграл за сборную России в товарищеском матче с Бразилией (1:5).
Источник: телеграм-канал Дмитрия Дерунца