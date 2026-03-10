В 53 года умер экс-защитник «Динамо» и сборной России

Ушел из жизни бывший защитник сборной России и «Динамо» Сергей Некрасов.

«Не стало Сергея Некрасова.

Настоящий и преданный динамовец. Один из символов клуба 90-х.

53 года. Пневмония, говорят. Ужас», – написал сотрудник «Динамо» Дмитрий Дерунец.