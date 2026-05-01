Реакция Мостового на поражение «Спартака» от «Крыльев»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

«В футболе давным‑давно все придумано. «Крылья Советов» одержали победу со счетом 2:1. «Крылья Советов» пять раз перешли центр поля. Может быть, шесть.

А счет на табло – 2:1 в пользу самарцев. Поэтому никого не надо обманывать. Счет на табло – это главное. Кому и какая разница как?

«Крылья Советов» всю игру отбивались. Первый гол – с пенальти, второй – случайная контратака и три рикошета. Вот и все», – сказал Мостовой на видео в своем телеграм‑канале.