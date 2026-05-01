Реакция Мостового на поражение «Спартака» от «Крыльев»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».
- Самарцы дома победили со счетом 2:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«В футболе давным‑давно все придумано. «Крылья Советов» одержали победу со счетом 2:1. «Крылья Советов» пять раз перешли центр поля. Может быть, шесть.
А счет на табло – 2:1 в пользу самарцев. Поэтому никого не надо обманывать. Счет на табло – это главное. Кому и какая разница как?
«Крылья Советов» всю игру отбивались. Первый гол – с пенальти, второй – случайная контратака и три рикошета. Вот и все», – сказал Мостовой на видео в своем телеграм‑канале.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового