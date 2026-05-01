Реакция Мостового на поражение «Спартака» от «Крыльев»

1 мая, 20:08
4

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«В футболе давным‑давно все придумано. «Крылья Советов» одержали победу со счетом 2:1. «Крылья Советов» пять раз перешли центр поля. Может быть, шесть.

А счет на табло – 2:1 в пользу самарцев. Поэтому никого не надо обманывать. Счет на табло – это главное. Кому и какая разница как?

«Крылья Советов» всю игру отбивались. Первый гол – с пенальти, второй – случайная контратака и три рикошета. Вот и все», – сказал Мостовой на видео в своем телеграм‑канале.

Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777656582
Вот и утешайся этим!
Ответить
oyabun
1777656903
Выдал набор не связанных между собой штампов.
Ответить
Красногвардейчик
1777657775
И что хотел сказать Мостовой? типа Спартаку уже 10 лет просто не везёт? Извините, но при таких финансах и трансферах, уже должны давно Зенит превзойти....может хорош, на невезение всё сваливать?
Ответить
