«Крылья Советов» в домашнем матче обыграли «Спартак» в рамках 28 тура чемпионата России, итоговый счет 2:1.

На 13-й минуте хозяева вышли вперед: Фернандо Костанца уверенно реализовал пенальти.

На 64-й минуте Угальде, воспользовавшись передачей Игоря Дмитриева, вошел в штрафную и точно пробил в правый угол, сравняв счет.

Печенин прорвался по левому флангу, ворвался в штрафную и после удара, сопровождавшегося двойным рикошетом, отправил мяч в левый угол ворот «Спартака».

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!