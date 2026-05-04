Гурцкая: «В Самаре «Спартак» прибили, 100 процентов»

4 мая, 11:12
8

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао о судействе после гостевого матча с «Крыльями Советов» (1:2).

– Он готовит почту, чтобы его в решающее время не прибили. Ну, слушай, это нормальная, хорошая работа. Я бы делал то же самое. Лучше раньше времени орать «помогите», чтобы не пришлось действительно тонуть.

– В Самаре «Спартак» прибили?

– Да. Пенальти не было. 100 процентов. Два раза на Рахмановиче свистнули фол в другую сторону, а здесь Бабкин сделал более элегантно и тут же поставили. По моментам «Спартак» должен был выигрывать. И «Спартак» выглядит неплохо по весне. Но все померкнет 6 мая, или наоборот.

– Они способны по следующему сезону пойти вравную с «Зенитом» и «Краснодаром»?

– Без усиления нет. Им нужен профессиональный крайний защитник. Нельзя с таким, как Джику [в центре] – он может наварить каждый матч, это рискованно. Надо более надежного. Нападающий обязательно нужен. Получше, чем Угальде. Никто не кричит, что он стоит 70-80 миллионов. Миллионов за 10 мечтают его продать.

  • После игры с «Крыльями Советов» Кахигао сказал: «Наше мнение – у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу».
  • Игру судила бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Гурцкая Тимур Кахигао Франсис
Литейный 4 (returned)
1777883704
Ну не всё же свинарню в каждом туре тащить. Надо для, галочки разок и прибить. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1777884312
Такая эта гурцкая предсказуемая , стабильно продаётся за упаковку бромантана .
Ответить
Интерес
1777884759
Хватит скулить этим -цкая.
Ответить
R_a_i_n
1777885065
Нужно забивать больше, тогда пох будет на пенки.
Ответить
suchi-69
1777887022
Ещё один внезапный камингаут латентного хряка. Вот так вот мы и узнаём о полном засилии хряков во всех футбольных СМИ
Ответить
Номэд
1777890637
Ну так судил провшивый гаСпромовский карась.
Ответить
алдан2014
1777891400
Карась всегда против Спартака свистит. Чем-то его обидели в детстве парни с красными шарфами. И пошёл лысый на судью учиться,что бы Спартаку постоянно га..дить
Ответить
