Новая информация о состоянии Ахметова, травмировавшего голову

«Крылья Советов» дали комментарий по состоянию здоровья полузащитника Ильзата Ахметова.
«Ильзат находится в больнице, проходит МРТ», – сообщила пресс-служба самарского клуба.
- Ахметов травмировал голову во 2-м тайме матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
- Он столкнулся с защитником красно-белых Кристофером Ву. Оба вскоре были заменены.
- Игрок «Крыльев», вероятно, потерял сознание. Он упал лицом на газон. Ахметова унесли с поля на носилках, после чего увезли на скорой в больницу.
Источник: «Матч ТВ»