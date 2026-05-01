Вердикт ЭСК РФС по спорному пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала момент с назначением пенальти в концовке игры 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
- 22 апреля на «РЖД Арене» была зафиксирована нулевая ничья.
- «Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.
- Его назначили за игру рукой Игоря Дивеева.
- Матч судил Алексей Сухой.
Момент на 90+ минуте – проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Зенита» после видеопросмотра
Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» после видеопросмотра
Голосование: единогласно
Мотивировка: рука защитника «Зенита» Игоря Дивеева неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь.
ВАР имел доказательства факта касания руки с мячом. Учитывая данное обстоятельство, данный контакт является наказуемым.
Источник: сайт РФС