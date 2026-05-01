Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вердикт ЭСК РФС по спорному пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Вердикт ЭСК РФС по спорному пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

1 мая, 16:55
12

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала момент с назначением пенальти в концовке игры 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

Момент на 90+ минуте – проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Зенита» после видеопросмотра

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: рука защитника «Зенита» Игоря Дивеева неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь.

ВАР имел доказательства факта касания руки с мячом. Учитывая данное обстоятельство, данный контакт является наказуемым.

Еще по теме:
Тимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит» 3
В «Локомотиве» одним словом оценили судейство в матче с «Зенитом» 2
Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом» 14
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Сухой Алексей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777643855
Да там касание, даже не факт, что было. Админресурс у Краснодара, конечно, огромный
Ответить
Desma
1777646780
"ВАР имел доказательства факта касания руки с мячом"!? Это как ВАР может иметь доказательства, если в ВАРе отсутствуют индуктивные датчики?
Ответить
Интерес
1777647216
Кто бы сомневался!
Ответить
Красногвардейчик
1777647225
Честно скажу....не люблю зенит..не люблю Краснодар...но пенальти в матче Локомотив-Зенит был ЛЕВЫМ однозначно....правила дебильные
Ответить
kvm
1777648372
ВАР имел доказательства от Краснодара, а Гимлер в этот раз не занёс...
Ответить
Бумбраш
1777649287
Разгонять кдк РФС Решёние -единогласно!
Ответить
vvv123
1777652402
Дык руки-ио и не было. Смотрела куча слабовидящих обормотов. Но главное - единогласно! Зениту можно, краснодару нельзя!
Ответить
KPCC-SPB
1777653979
позор купленому эск
Ответить
Artemka444
1777660221
Тупые слепые идиоты просто разогнать к чертям этих дебилов Где там касание бараны Такие же слепые как и голландский судья
Ответить
Strig
1777695819
а потом 100% проглядели... варвары
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
01:45
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
18
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 