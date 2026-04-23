В «Локомотиве» одним словом оценили судейство в матче с «Зенитом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился впечатлениями от работы арбитров в домашней игре 26-го тура РПЛ против «Зенита».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Матч судил Алексей Сухой.

– «Зенит» остался недоволен судейством. Что скажете вы?

– Мне кажется, арбитр работал как никогда объективно. Но я в принципе не даю оценок судейству.

Кто-то говорит, что там еще были эпизоды для рассмотрения ВАР, кто-то говорит, что нет. Главное, что судья не портил игру.

– Не беспокоит ли вас, что каждый тур обсуждают судейство?

– Несколько лет говорю о том, что одинаковые моменты от тура к туру трактуются по-разному. Необходимо установить определенные правила по трактовкам.

Например, как было в матче со «Спартаком»: в одном моменте дают пенальти, а через некоторое время за похожий эпизод уже не назначают одиннадцатиметровый.

Нужны понятные трактовки. К сожалению, пока не получается достичь решения. Если сделать это, проблем в российском футболе станет меньше.