  • Президент РПЛ – о судейском решении в 26-м туре: «Я за голову схватился»

Президент РПЛ – о судейском решении в 26-м туре: «Я за голову схватился»

25 апреля, 15:00
33

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о своей реакции на спорный пенальти в концовке матча 26-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом».

– Как вы оцените главную тему российского футбола – Мажич и судейство?

– Категорически с вами не согласен. Главная тема российского футбола – очередная феноменальная концовка чемпионата. Борьба за чемпионство, призовые, чтобы остаться в лиге – это главное, что происходит. И даже не лимит.

Я не буду давать оценку работе Мажича, а скажу лишь, что меня настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых матчах, которые могут повлиять на ход борьбы чемпионата. Мне эти решения не нравятся.

Дабы не лить сейчас бензин в костер, есть Максим Львович Митрофанов, Александр Валерьевич Дюков и Милорад Мажич. Работу Мажича есть кому оценивать, и мы все оценим ее по итогам сезона.

Надеюсь, в оставшихся турах судьи не повлияют на исход назначенными пенальти, просмотрами ВАР и красными карточками. Я всегда говорил – пусть решат футболисты на поле, для меня это самое важное.

Конечно, мне тревожно за судейство. Ошибка судьи в любом матче – это плохо. Когда назначается, по моему мнению, ошибочный пенальти на 96-й минуте [в матче «Локомотив» – «Зенит»], который не был реализован, но, возможно, этого очка клубу не хватило бы для решения задач. Я за голову схватился, когда увидел этот момент. Мне не хочется, чтобы в оставшихся турах были такие моменты.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Алаев Александр
Desma
Desma
Шурик, тебе надо не за голову хвататься, а брать за яйца Мажича, чтобы тот рулил судьями, а не получал зарплату. Набрал балбесов в судейский корпус и радуется жизни.
ScarlettOgusania
1777122920
"работу" букмекеров пусть оценят Дюк-офф и Митрофанушка...)
KPCC-SPB
KPCC-SPB
кули за голову хвататься, надо мажича за яйки взять и подвесить за такие левые пенки
Alex Flash
Alex Flash
надо чтобы они заседали во время матчей и сразу выносили решения+
NewLife
NewLife
"Дабы не лить сейчас бензин в костер, есть Максим Львович Митрофанов, Александр Валерьевич Дюков и Милорад Мажич." У вас давно уже бензина нет, только ссыте в костер все время.))
Hector вернулся
Hector вернулся
Да как они посмели? В ворота юбиляра пендаль ставить? Премии в конвертах не дадут. Зина снова на втором. Алаев как так?
anatolich72
anatolich72
Газпром надо из футбола убирать! Вот корень зла
Sky Spartak
Sky Spartak
Мажича уволить...его либо не слушают....либо он донести ничего не может...судьи как хотят тот так и судит..зачем он нужен....
Baggio1986
Baggio1986
До Мажича такая же уета была, левые пенали,передвигали части тел футболистов, типо как с Виктором Мозесом и тд
Semenycch
Semenycch
Гоните это ничтожество Мажича из России!
