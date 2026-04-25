Президент РПЛ – о судейском решении в 26-м туре: «Я за голову схватился»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о своей реакции на спорный пенальти в концовке матча 26-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Его назначили за игру рукой Игоря Дивеева.

Матч судил Алексей Сухой.

– Как вы оцените главную тему российского футбола – Мажич и судейство?

– Категорически с вами не согласен. Главная тема российского футбола – очередная феноменальная концовка чемпионата. Борьба за чемпионство, призовые, чтобы остаться в лиге – это главное, что происходит. И даже не лимит.

Я не буду давать оценку работе Мажича, а скажу лишь, что меня настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых матчах, которые могут повлиять на ход борьбы чемпионата. Мне эти решения не нравятся.

Дабы не лить сейчас бензин в костер, есть Максим Львович Митрофанов, Александр Валерьевич Дюков и Милорад Мажич. Работу Мажича есть кому оценивать, и мы все оценим ее по итогам сезона.

Надеюсь, в оставшихся турах судьи не повлияют на исход назначенными пенальти, просмотрами ВАР и красными карточками. Я всегда говорил – пусть решат футболисты на поле, для меня это самое важное.

Конечно, мне тревожно за судейство. Ошибка судьи в любом матче – это плохо. Когда назначается, по моему мнению, ошибочный пенальти на 96-й минуте [в матче «Локомотив» – «Зенит»], который не был реализован, но, возможно, этого очка клубу не хватило бы для решения задач. Я за голову схватился, когда увидел этот момент. Мне не хочется, чтобы в оставшихся турах были такие моменты.