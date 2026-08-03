Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги

Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев высказался о будущем Артема Дзюбы.
– В последнее время активно обсуждается будущее Артема Дзюбы, он пока без команды. Вы бы хотели продолжения карьеры Артема в РПЛ?
– Дзюба – это лицо, амбассадор и символ РПЛ благодаря своим рекордам и харизме. Поэтому, конечно, мне бы не хотелось, чтобы он заканчивал карьеру.
У него точно еще есть возможность проявить себя на высоком уровне. Поэтому, наверное, сейчас идут переговоры.
Трансферное окно еще открыто. Мне бы лично очень хотелось, чтобы он остался в РПЛ.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
Источник: «Матч ТВ»