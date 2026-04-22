  • РПЛ. «Локомотив» мог победить «Зенит», но не реализовал пенальти на 99-й минуте

РПЛ. «Локомотив» мог победить «Зенит», но не реализовал пенальти на 99-й минуте

Вчера, 21:49
177

«Зенит» заработал лишь одно очко в гостевом матче 26-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Команды не смогли определить победителя на «РЖД Арене» – ничья 0:0.

На 99-й минуте Николай Комличенко не реализовал пенальти – его удар парировал вратарь Денис Адамов.

«Локо» с 49 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

«Зенит» набрал 56 баллов и может снова потерять лидерство в Премьер-лиге, если «Краснодар» в четверг обыграет «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 26 тур
Локомотив - Зенит - 0:0 (0:0) Текстовая трансляция
Незабитые пенальти: Н. Комличенко, 90+9 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Desma
1776887190
Вся надежда на хряков, но те могут "на зло маме отморозить уши".......
волчарик
1776887287
Про Семака тоже уже много сказано. Как можно выпускать, еще не готового после травмы Педро. Мостовой щеки отъел и тоже на поле. Дивеев хромает, Вендел под конец уже упахался и не меняет. Про Дурана уже школьникам понятно -1 игрок и выпускает. Или деградирует Семак все глубже или по хитрому неустойку хочет.
FFR
1776888304
С одной стороны мне не нравится этот армянский Краснодар, с другой стороны Зенит тоже не заслуживает чемпионства. Жаль, что Спартак отстает сильно.
ySS
1776888409
Не смотря на ожидаемый результат, матч оказался интересным.
Kosi4ek
1776888964
Это что получается Юбилейные будут завтра болеть за Спартак???)))
ySS
1776889010
Про пенальти, судьи показывают, что ни одна команда не застрахована от чисто варовского показа нарушения. Даже хозяйская)
BRO_football
1776889336
Вот вам и судьи, которые "всегда подыгрывают Зениту". Вот вам и юбилейный сезон. Взяли да назначили пенальти на последних минутах игры, да ещё и против одного из соперников в борьбе за чемпионство. Видимо, в том, что Локомотив не забил пенальти, тоже судья виноват. И в том что Локомотив с Краснодаром катают ничьи с аутсайдерами, теряя очки, тоже судья виноват.
vvv123
1776890419
Судья козел вместе со своим продажным ВАР. А вот Адамчик наш молодец, выручил!
PAREVG.
1776892969
Игра мне понравилась, жаль не забили пенальти. Комличенко деревянный, как шпала. Почему не Батраков бил??? А мартыхая , который уронил Батракова, за пределами поля - надо было удалять, арбитр испугался мести Алешеньки...
Чилим.
1776902700
«Зенит» заработал целое очко в гостевом матче 26-го тура чемпионата России против «Локомотива».- так вернее будет.
