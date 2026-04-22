РПЛ. «Локомотив» мог победить «Зенит», но не реализовал пенальти на 99-й минуте

«Зенит» заработал лишь одно очко в гостевом матче 26-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Команды не смогли определить победителя на «РЖД Арене» – ничья 0:0.

На 99-й минуте Николай Комличенко не реализовал пенальти – его удар парировал вратарь Денис Адамов.

«Локо» с 49 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

«Зенит» набрал 56 баллов и может снова потерять лидерство в Премьер-лиге, если «Краснодар» в четверг обыграет «Спартак».