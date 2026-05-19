Аршавин назвал трех тренеров с наибольшим влиянием на его карьеру

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин перечислил тренеров, оставивших самый большой след в его карьере.

«В тройке поставлю Хиддинка, Морозова, Адвоката. Лучшие мои годы и матчи прошли под руководством Гуса. Я застал систему, что нужно выигрывать, ничего нельзя, а пришел Петржела – и всe разрешил. В европейских тренерах мне понравилось, что дают свободу.

Наша победа над Нидерландами продлила пребывание на Евро‑2008 на 6–7 дней. Там был такой кайф каждый день, как сказка была.

Наши тренеры почти все трусят. Ни одного российского тренера не видел, который был бы расслаблен, который был бы независим. Разве что Семин и Газзаев [исключение]. При Газзаеве икру ели. Ребята в ЦСКА говорили, что при нем был рай.

Венгер выбирал некоторых футболистов, я еще думал, что за табуретки он выбирает, а потом эти табуретки говорят мне: «Посиди, старичок», – рассказал Аршавин.