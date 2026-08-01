Президент РПЛ высказался о возвращении российских команд в международные турниры

Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев озвучил свою позицию по возможному снятию санкций с отечественного футбола.
– Сейчас допускаются многие российские спортивные федерации. Что думаете о перспективах футбола в этом плане? Допустят в самую последнюю очередь?
– Это не мои слова, но об этом говорили большие эксперты. И, наверное, это правда.
Что футбол – самый политизированный вид спорта, как показала практика последних лет.
- Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
- Сообщалось, что ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК.
- Однако против снятия ограничений выступают члены УЕФА, например, федерации Англии, Германии и Франции
Источник: «Матч ТВ»