Президент РПЛ высказался о возвращении российских команд в международные турниры

Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев озвучил свою позицию по возможному снятию санкций с отечественного футбола.

– Сейчас допускаются многие российские спортивные федерации. Что думаете о перспективах футбола в этом плане? Допустят в самую последнюю очередь?

– Это не мои слова, но об этом говорили большие эксперты. И, наверное, это правда.

Что футбол – самый политизированный вид спорта, как показала практика последних лет.