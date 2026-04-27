  Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»

Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»

Сегодня, 16:55
4

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался об эпизоде в концовке матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (0:0).

  • На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в своей штрафной. На 90+9-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти, после сэйва голкипера Дениса Адамова игроки «Зенита» выбили мяч за пределы поля.
  • «Локомотив» ввел его из-за боковой, и Данил Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку. Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов «Локомотива», что привело к конфликту между игроками команд.
  • Судьей ВАР был Сергей Цыганок, АВАР – Рафаэль Шафеев.

«Это пенальти. Это не наши правила, а правила футбольного мира. Когда мяч касается руки и есть доказательства… И рука находится очень высоко, не в естественном положении. Касание было, доказательство было. Сколько было похожих эпизодов на чемпионатах мира и Европы, где не было понятно, было касание или нет. Там приглашали судью к монитору, показывали данные с чипа [в мяче], и судья тогда должен был назначить пенальти.

Сухой увидел касание руки, а ВАР нашел доказательства, что мяч касался руки. Важно было определить, в каком положении находится рука – в естественном или нет», – сказал Мажич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (5)
NewLife
1777298389
Чушь !
Цугундeр
1777298415
)) "Здравый смысл: пенальти должны назначаться тогда, когда игрок сознательно играет частью тела (рукой), которой играть нельзя, или когда случайная неумышленная игра рукой ликвидирует опасность воротам. Эти кретины назначают пенки против (..........) даже тогда когда игрок получает мячом по локтю от игрока противника, к которому (......) стоит спиной и не видит." (С) Ньюлаиф..))
NewLife
1777298959
"Это не наши правила, а правила футбольного мира." Не надо .издить. Правила не ваши, а трактовка ваша: то безрассудно, то с продавливаниеим, то без, то агрессивно и тд(( Я помню, как гнобили Жиго за любой подкат, якобы безрассудный. А ползающие под вами федотовы и лампочкины всегда готовы поддержать.
subbotaspartak
1777299405
Чтобы рука стала в неестественном состоянии её куда засунуть надо?
