Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался об эпизоде в концовке матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (0:0).

На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в своей штрафной. На 90+9-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти, после сэйва голкипера Дениса Адамова игроки «Зенита» выбили мяч за пределы поля.

«Локомотив» ввел его из-за боковой, и Данил Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку. Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов «Локомотива», что привело к конфликту между игроками команд.

Судьей ВАР был Сергей Цыганок, АВАР – Рафаэль Шафеев.

«Это пенальти. Это не наши правила, а правила футбольного мира. Когда мяч касается руки и есть доказательства… И рука находится очень высоко, не в естественном положении. Касание было, доказательство было. Сколько было похожих эпизодов на чемпионатах мира и Европы, где не было понятно, было касание или нет. Там приглашали судью к монитору, показывали данные с чипа [в мяче], и судья тогда должен был назначить пенальти.

Сухой увидел касание руки, а ВАР нашел доказательства, что мяч касался руки. Важно было определить, в каком положении находится рука – в естественном или нет», – сказал Мажич.