Радимов – о судействе: «Это какой-то заговор против «Зенита»?»

Бывший зенитовец Владислав Радимов порассуждал о спорном пенальти, назначенном в концовке гостевой игры 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Его назначили за игру рукой Игоря Дивеева.

Матч судил Алексей Сухой.

«То, что это не пенальти – это однозначно. Ну даже мяч не изменил направление: если посмотреть повтор, мяч как вращается, замедленный, он так же и вращается.

А если бы было касание руки, то мяч должен изменить траекторию или хотя бы поменять вращение. Этого нет. Как они здесь рассмотрели какое-то касание, я плохо представляю.

Я полностью верю Дивееву, который в моeм понимании – очень честный человек. Он говорит: «Ну, если я не коснулся мяча, что я вам должен сказать? Если б я коснулся, я б вам сказал...».

Ну, и это видно на повторе. Может быть, у арбитров другие повторы? Я много раз говорил – тогда покажите их нам. Или озвучьте переговоры арбитров. Но нам же их не дают.

Я бы еще понял назначение этого пенальти, если бы в матче «Краснодара» и «Балтики», когда точно такая же борьба идeт, точно такой же «чирк» мяча, даже более очевидно, но там даже не рассматривают. А здесь идут смотреть и ставят пенальти.

Когда-то надо сказать, что, ребят, может вы «Зенит» не любите, но хватит. Это ведь не первый случай – можно вспомнить и пенальти в матче со «Спартаком» на Барко, удаление Педро, которого не было. Возможно, пора задать вопрос – это какой-то заговор против «Зенита»?» – сказал Радимов.