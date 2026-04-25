  • Радимов – о судействе: «Это какой-то заговор против «Зенита»?»

Радимов – о судействе: «Это какой-то заговор против «Зенита»?»

25 апреля, 13:21
30

Бывший зенитовец Владислав Радимов порассуждал о спорном пенальти, назначенном в концовке гостевой игры 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

«То, что это не пенальти – это однозначно. Ну даже мяч не изменил направление: если посмотреть повтор, мяч как вращается, замедленный, он так же и вращается.

А если бы было касание руки, то мяч должен изменить траекторию или хотя бы поменять вращение. Этого нет. Как они здесь рассмотрели какое-то касание, я плохо представляю.

Я полностью верю Дивееву, который в моeм понимании – очень честный человек. Он говорит: «Ну, если я не коснулся мяча, что я вам должен сказать? Если б я коснулся, я б вам сказал...».

Ну, и это видно на повторе. Может быть, у арбитров другие повторы? Я много раз говорил – тогда покажите их нам. Или озвучьте переговоры арбитров. Но нам же их не дают.

Я бы еще понял назначение этого пенальти, если бы в матче «Краснодара» и «Балтики», когда точно такая же борьба идeт, точно такой же «чирк» мяча, даже более очевидно, но там даже не рассматривают. А здесь идут смотреть и ставят пенальти.

Когда-то надо сказать, что, ребят, может вы «Зенит» не любите, но хватит. Это ведь не первый случай – можно вспомнить и пенальти в матче со «Спартаком» на Барко, удаление Педро, которого не было. Возможно, пора задать вопрос – это какой-то заговор против «Зенита»?» – сказал Радимов.

Еще по теме:
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова 18
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали» 22
Реакция Быстрова на перепалку Талалаева и Радимова 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Радимов Владислав
Комментарии (30)
almanev
1777115876
Это заговор против махачкалинского Динамо
Ответить
дед Щукарь
1777116092
Нечего на зеркало пинать, коли рожа кривая!!! Как сказал великий комментатор Н.Озеров "такой хоккей нам не нужен"
Ответить
NewLife
1777116102
"Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас злобно гнетут, В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут."
Ответить
Айболид
1777116782
забегали-засуетились , видать Родька где-то угадал .
Ответить
anatolich72
1777118782
Заныли знатно! Это радует. В Питере ныть! Зенит позор России!
Ответить
KPCC-SPB
1777124457
да все и так знают что свини судьям в этом сизоне занесли лишь бы Великому Зениту помещать выиграть чемпионат на юбилей. только мы наперекор московским крючкохвостым все равно будем чемпионами, хоть усритись
Ответить
Kosi4ek
1777124610
Да какой заговор против Юбилеев, вас просто начали судить как всех
Ответить
Hector вернулся
1777127793
Буланов расплакался. Сини просто стали судить как и все остальные команды.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1777130473
У Родьки Буланова после встречи в кафе с Вовкой Быстровым,совсем бачок прохудился...
Ответить
FWSPM
1777134532
Хватит скулить как побитые шавки! в матче краснодара и балтики был абсолютно другой момент как по позиции так и по месту касания мяча.
Ответить
Главные новости
Орлов увидел помощь «Краснодару» со стороны судей
17:45
3
Заявление 40-летнего Акинфеева о серьезных проблемах со здоровьем
17:18
7
Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»
16:55
15
Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
16:17
26
Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова
15:48
4
Барко опередил Черенкова по важному показателю
15:23
1
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
4
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Все новости
Все новости
Орлов увидел помощь «Краснодару» со стороны судей
17:45
3
Спивак назвал лучшего тренера в истории «Зенита»
17:36
1
Олич раскритиковал руководство ЦСКА
16:33
1
ВидеоСоболева сравнили с Холандом
16:01
3
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
4
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
1
Комментарий 36-летнего Ерохина о своем будущем в «Зените»
14:55
1
ВидеоМатерная речь Баринова в адрес Даку во время матча «Рубин» – ЦСКА
14:45
3
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Соболев объяснил нестабильность «Зенита»
14:19
2
Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»
14:00
6
Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»
13:40
12
Кордоба резко ответил критикам: «Хватит очернять мое имя»
13:25
34
В «Локомотиве» назвали сумму, за которую отпустят Батракова в Европу
12:58
14
Тюкавин высказался о возможном отъезде в Испанию
12:29
7
В «Динамо» высказались об арбитре РПЛ: «Не хотим, чтобы он судил наши матчи»
12:07
23
Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте
11:55
20
Генич сказал, кто сильнее – Воробьев или Соболев
11:44
5
В махачкалинском «Динамо» назвали картинным пенальти в пользу «Краснодара»
11:30
9
Гендиректор «Динамо» сказал, отпустит ли Тюкавина в Европу
11:19
1
Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»
10:55
20
Мусаев объяснил вторую подряд замену Сперцяна
10:42
2
Бразильские клубы заинтересовались игроком «Зенита»
10:14
1
«Спартак» может найти форварда в Испании
10:04
Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств
09:39
4
Степашин – о новом лимите: «Нормальный абсолютно, тем более мы не играем в еврокубках»
09:02
Аршавин сравнил «Краснодар» и «Зенит» по числу чемпионских матчей в этом сезоне
08:39
1
18+
