«Спартак» начал сотрудничество с пивным брендом

«Спартак» объявил о начале сотрудничества с пивным брендом «Балтика». Соглашение рассчитано до конца года.
«Мы рады партнерству. Планируем радовать болельщиков активностями. Будем развивать партнерство по всем возможным направлениям. Надеемся, что завоюем Кубок для наших болельщиков», – заявил заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев.
- «Спартак» с 51 очком после 29 туров занимает 4-е место в РПЛ, отставая от «Локомотива» на 2 балла.
- Клуб дошел до суперфинала FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».
- Карседо возглавляет красно-белых с 5 января 2026 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»