«Спартак» начал сотрудничество с пивным брендом

15 мая, 23:53
11

«Спартак» объявил о начале сотрудничества с пивным брендом «Балтика». Соглашение рассчитано до конца года.

«Мы рады партнерству. Планируем радовать болельщиков активностями. Будем развивать партнерство по всем возможным направлениям. Надеемся, что завоюем Кубок для наших болельщиков», – заявил заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев.

  • «Спартак» с 51 очком после 29 туров занимает 4-е место в РПЛ, отставая от «Локомотива» на 2 балла.
  • Клуб дошел до суперфинала FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».
  • Карседо возглавляет красно-белых с 5 января 2026 года.

Россия. Премьер-лига Спартак
СильныйМозг
1778879866
С боярышником, они начали сотрудничество.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778880921
РФСПРФ ГРФ долой бухло с российских стадионов ❝ Будучи разумным куском мяса, каким бы иллюзорным ни было наше самосознание, мы строим его, делая оценочные суждения. Все их делают. Постоянно. И если у тебя с этим проблемы, значит ты как-то неправильно живёшь. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
рылы
1778883617
у хрюканов уже было пиво в спонсорах. кстати неплохое. но там был дабл-цирк, сейчас расскажу) во-первых, они в каждом матче на открывашке наряжали кого-то, типа спартача80, в костюм пивной банки пива трёхгорное - а он там бегал по кромке, прыгал и всячески дрыгался, чтобы привлечь внимание. пц, дичь) во-вторых (я бы не поверил, если бы не видел эти фотки). эти идиоты в своём новеньком музее, в котором не было никаких трофеев (кроме древних), рваных бутс и паутины в огромном количестве - решили, что нет ничего лучше, чем поставить под стекло в качестве экспоната пирамидку из банок "трёхгорного". и я не шучу - они реально это сделали! во, дебилы)
Дэнгил
1778914074
Даже ,,Балтике,, в падлу быть на голубой майке ПРФ.Закономерно,что выбрали величайший клуб в истории нашего футбола!!!
Urtíсa
1778916986
По идее пивной бренд «Балтика» должен соотрудничать с клубом Балтика.Гы гы
DMитрий
1778920511
Плохо Балтику локают в Москве. Производитель решил что через такой маркетинг лучше станут? В цветовую гамму точно не попали. Слоган: с.в.и.н.ь.и пьют Балтику, тож не прибавит монет, хотя... чёрный пиар может сработает. Тогда надо африков прикупить.
Литейный 4 (returned)
1778921808
Бромонтан в свинарне занимает почётное место. Гыгыгы
Willow
1778930986
Главное не быть амбассадором линейки: 4,5,6,7,8,9 под место в чемпионате
