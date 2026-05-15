  • ВАР призвали упразднить: «Это катастрофа, надо играть без него»

ВАР призвали упразднить: «Это катастрофа, надо играть без него»

15 мая, 18:59
12

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе недоволен работой ВАР в футболе.

«Мне вообще не нравится, что ВАР появился в футболе. Стало меньше игры, динамики. Мы любим футбол за натуральность, а он превращается во что-то ненастоящее, виртуальное.

У рефери есть глаза, есть свисток, он видит игру. Так зачем постоянно куда-то бегать к телевизору, смотреть, слушать, что тебе в наушник говорят. Пусть тогда футболисты бегают без судьи.

Мое мнение – надо играть без ВАР. Зачем эти компьютерные решения? За судью никто не должен принимать решения. Была рука в штрафной? Пенальти сразу. Красная карточка? Он сразу показывает. А не так, что сначала одно решение, потом через несколько минут он его меняет.

ВАР – это катастрофа современного футбола. Я хочу видеть быстрый футбол, без пауз. Мне нравится, что появилась фиксация гола. В некоторых эпизодах непонятно, пересек мяч линию или нет, но это не тормозит игру», – сказал Каборе.

  • 36-летний Шарль завершил карьеру в 2023 году.
  • Всего Каборе провел 495 матчей, забил 8 голов, сделал 33 ассиста.
  • Шарль – рекордсмен сборной Буркина-Фасо по количеству матчей (102).

Skull_Boy
1778861693
Тогда убогие во 2ю лигу вылетят, когда не будет левых удалений и пенальти
subbotaspartak
1778862039
Ну так расскажи всем людям, руководителям футбола, а то они не знают. Раскрой глаза бес толковым.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778862544
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА это всё из-за дилетанта Джанни, который не разбирается в футболе, а лоббирует вар для контрактов от рекламы; скорее бы рухнули монополии на футбол ФИФА и УЕФА, в ближайшие несколько лет появятся конкуренты ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
...уефан
1778863066
..."Я на своих шестнадцати аршинах сидел и сидеть буду!"(с) - ответ Шарлю от ВАР...
biber.ru
1778863475
Без ВАР дельфины расплодятся.
BRO_football
1778863613
Да к чёрту эту динамику! Играть надо по правилам, а не как судье показалось! Другое дело, что имея кучу видеокамер на поле, тупые судьи всё равно неверные решения выносят! Какой идиот придумал вызывать полевого судью к монитору, чтобы тот посмотрел эпизод, если за ВАР тоже сидит судья, который тоже знает футбольные правила, который тоже судил на поле, а значит он бы мог сам вынести решение и передать его судье на поле. Тогда бы динамика сохранилась и не пришлось бы добавлять по 5 минут к тайму, потому что судья у монитора стоял и смотрел.
Baggio1986
1778865134
Все правильно сказал, смотреть не хочется такой "футбол"
СильныйМозг
1778880165
Краснодыру, тогда хана!
