«Спартак» отказался от Чалова, ответ Шварца ЦСКА, состав Бельгии на ЧМ-2026 и другие новости

Клуб Станковича откажется от защитника «Зенита».
Неймар получил гражданство Италии.
Талалаев сказал, куда он может уйти бесплатно из «Балтики»: «Всем остальным придется платить».
Сборная Бельгии опубликовала состав на ЧМ-2026.
Орлов вычислил в РПЛ еще одного «дельфина».
«Спартак» отказался от Чалова и Онугхи.
Карпин назвал победителя РПЛ-2025/26.
УЕФА безжалостно наказал Латвию за отказ играть с Беларусью.
Российских футболистов назвали «говном».
ЦСКА принял важное решение по Мусаеву.
Шварц ответил ЦСКА.
Источник: «Бомбардир»