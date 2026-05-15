  • В «Спартаке» рассказали, как Карседо работает с коллективом

В «Спартаке» рассказали, как Карседо работает с коллективом

15 мая, 22:29
4

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о работе главного тренера Хуана Карлоса Карседо над атмосферой в коллективе.

«50 процентов успеха – это атмосфера в команде, коллектив. У нас не самый сильный чемпионат в мире, чтобы мы отталкивались только от индивидуальных качеств футболистов, супертактики, перемещений. В первую очередь это коллектив. Как ребята бьются друг за друга, как ребята готовы добегать друг за друга. Жить одной идеей и выходить на поле как одна семья. Когда так происходит – все тебе вернется.

И Карседо, я думаю, это осознает. Он старается поддерживать какую-то позитивную ноту. Потому что как только все переходит на негатив, сразу появляются какие-то недовольства, расстройство, обиды друг на друга. Допустим, Карседо скажет: «Из-за тебя пропустили, ты ошибся». Ребята это видят, анализируют: «А в следующий раз со мной так будет», – сказал Литвинов на ютуб-канале «Спартака».

  • «Спартак» с 51 очком после 29 туров занимает 4-е место в РПЛ, отставая от «Локомотива» на 2 балла.
  • Клуб дошел до суперфинала FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».
  • Карседо возглавляет красно-белых с 5 января 2026 года.

Спартак Литвинов Руслан Карседо Хуан Карлос
Да оргии они устраивают в спартаке, любят друг дружку, БДСМ любовью.
