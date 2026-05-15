Семин оценил вероятность чемпионства «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы «Ростова» с «Зенитом» в 30-м туре РПЛ.

«Я думаю, что вешать золотые медали на «Зенит» не стоит. Потому что «Ростов» – это мотивированная команда, которая может дать бой «Зениту». Команда неоднократно это делала.

У «Краснодара» соперник полегче. Поэтому я думаю, что вешать медали на «Зенит» рано», – сказал Семин.