Петербургский журналист Кирилл Легков отреагировал на досрочный отъезд форварда Джона Дурана из «Зенита».
«В сущности, он неплохой игрок.
Вспомните, кто еще зимой был готов протянуть «Зениту» руку помощи, когда все наверху, включая Елену Илюхину, которая неплохо бьет по мячу с правой и не только по нему и с ней, поняли, что Диеев принесет команде в весенней части чемпионата больше очков, чем Лусиано?» – написал Легков.
- Дуран перешел в «Зенит» 9 февраля 2026 года. «Зенит» заплатил за трехмесячную аренду 2,7–2,75 млн евро, а также взял на себя выплату части зарплаты игрока в размере 4 млн евро за полгода.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- «Зениту» осталось провести один матч в этом сезоне – на выезде против «Ростова». Если 17 мая петербуржцы не проиграют, то станут чемпионами.
