Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Петербурге сбежавшего из «Зенита» Дурана описали двумя словами

В Петербурге сбежавшего из «Зенита» Дурана описали двумя словами

15 мая, 19:31
4

Петербургский журналист Кирилл Легков отреагировал на досрочный отъезд форварда Джона Дурана из «Зенита».

«В сущности, он неплохой игрок.

Вспомните, кто еще зимой был готов протянуть «Зениту» руку помощи, когда все наверху, включая Елену Илюхину, которая неплохо бьет по мячу с правой и не только по нему и с ней, поняли, что Диеев принесет команде в весенней части чемпионата больше очков, чем Лусиано?» – написал Легков.

  • Дуран перешел в «Зенит» 9 февраля 2026 года. «Зенит» заплатил за трехмесячную аренду 2,7–2,75 млн евро, а также взял на себя выплату части зарплаты игрока в размере 4 млн евро за полгода.
  • В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
  • «Зениту» осталось провести один матч в этом сезоне – на выезде против «Ростова». Если 17 мая петербуржцы не проиграют, то станут чемпионами.

Еще по теме:
Экс-президент «Спартака» – о Дуране в «Зените»: «Отбыл номер, забрал деньги и поехал» 6
Мостовой думал, что футболист «Зенит» играет с травмой
Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства 2
Источник: телеграм-канал Кирилла Легкова
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Аль-Наср Зенит Дуран Джон
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1778864643
Побухал денег забрал и свалил)) хахах!! ох да цыган....
Ответить
andr45
1778866086
"Зенит" приветствует Джона Дурана, желает сверхрезультативно провести оставшуюся часть сезона и помочь сине-бело-голубым вернуть чемпионский титул в Петербург", – отметили в пресс-службе "Зенита".
Ответить
Юбиляр
1778870792
"В сущности, он ПАРЕНЬ неплохой, только ссытся и кривой!" Гыгыгы
Ответить
Gospod
1778929210
нкюу если кому то выгоднл в Зените дербанить такие дегьги на пустышныз арендах и тауих же трансферах , знаяит там ечть люди кто на этом незило зарабатывает
Ответить
Главные новости
Титул «Зенита», «Спартак» упустил бронзу, отставка в РПЛ, новый тренер «Челси» и другие новости
01:06
Бронзовый призер Евро-2008 в составе России завершил карьеру
00:34
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым уступил в дерби (1:2)
00:01
1
Мнение Рабинера о чемпионстве «Зенита»
Вчера, 23:57
4
ФотоРеакция Дурана на чемпионство «Зенита»
Вчера, 23:13
5
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Все новости
Все новости
«Локомотив» forever!»: Евсеев – после отобранной бронзы у «Спартака»
00:52
1
Стало известно прозвище Дзюбы в «Спартаке»
00:45
3
ФотоГлушаков – в день чемпионства «Зенита»: «В стране была, есть и будет одна народная команда»
Вчера, 23:49
1
Пост Соболева после чемпионства «Зенита»
Вчера, 23:26
4
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Сперцян сказал, кто виновен в упущенном чемпионстве «Краснодара»
Вчера, 22:37
1
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Кордоба рассмеялся, посмотрев пенальти «Зенита» в ворота «Ростова»
Вчера, 21:34
53
Баринов отреагировал на 3-е место «Локомотива»: «Конечно, мне дадут медаль»
Вчера, 21:25
1
Эмоции Дивеева после первого чемпионства в карьере
Вчера, 21:19
7
Карседо прокомментировал 0:0 «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 21:14
18
Реакция Мостового на чемпионство «Зенита»: «Как Петербург может быть футбольной столицей?»
Вчера, 21:10
25
Мусаев ответил, будет ли поздравлять Семака с чемпионством
Вчера, 20:54
6
Галактионов поблагодарил Евсеева за бронзу «Локомотива»
Вчера, 20:51
3
Ловчев разнес «Спартак»: «Получают миллиарды, а играть не умеют»
Вчера, 20:46
27
«Бронза с отливом говна»: третье место «Локо» поставлено под сомнение
Вчера, 20:46
5
«Спартак» не выигрывает медали РПЛ три сезона подряд
Вчера, 20:41
6
«Я переходил в «Зенит» за титулами»: Соболев прокомментировал свое первое чемпионство
Вчера, 20:35
9
Эмоциональная речь Семака после чемпионства «Зенита»
Вчера, 20:30
7
ВидеоФутболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок
Вчера, 20:26
14
Пост Генича по итогам сезона РПЛ
Вчера, 20:22
1
Определились лучший бомбардир и ассистент РПЛ-2025/26
Вчера, 20:21
14
«Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионских титулов в России
Вчера, 20:16
33
ФотоКлуб РПЛ уволил тренера через несколько минут после 30-го тура
Вчера, 20:16
8
Известны обе стыковые пары за место в РПЛ
Вчера, 20:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 